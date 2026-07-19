Kızılcık Şerbeti’nin Mustafa’sı Emrah Altıntoprak imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı

“Kızılcık Şerbeti” dizisinde hayat verdiği Mustafa karakterindeki başarılı performansıyla hafızalarda yer eden Emrah Altıntoprak yeni dizisi çekimleri başlayan “Aşk ve Taht” için imaj değiştirdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Akın Akınözü gibi saçlarını kaynakla uzatan Altıntoprak hafta içi okuma provasında kostümüyle kamera karşısına geçti.

Taylan Biraderler’in yönettiği, Bozdağ Film imzalı dizide Emrah Altıntoprak, Emir Karaarslan karakterini canlandıracak.

Dizi Anadolu Selçuklu İmparatorluğu’nun en parlak dönemini yaşadığı Alaaddin Keykubat dönemini görkemli bir prodüksiyonla ekrana taşıyacak.