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Kızılcık Şerbeti’nin Mustafa’sı Emrah Altıntoprak imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Mustafa karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Emrah Altıntoprak yeni dizisi “Aşk ve Taht” için imaj değişikliğine gitti.

Kızılcık Şerbeti’nin Mustafa’sı Emrah Altıntoprak imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı
Öznur Yaslı İkier

Kızılcık Şerbeti” dizisinde hayat verdiği Mustafa karakterindeki başarılı performansıyla hafızalarda yer eden Emrah Altıntoprak yeni dizisi çekimleri başlayan “Aşk ve Taht” için imaj değiştirdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Akın Akınözü gibi saçlarını kaynakla uzatan Altıntoprak hafta içi okuma provasında kostümüyle kamera karşısına geçti.

Kızılcık Şerbeti’nin Mustafa’sı Emrah Altıntoprak imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı 1

Taylan Biraderler’in yönettiği, Bozdağ Film imzalı dizide Emrah Altıntoprak, Emir Karaarslan karakterini canlandıracak.

Kızılcık Şerbeti’nin Mustafa’sı Emrah Altıntoprak imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı 2

Dizi Anadolu Selçuklu İmparatorluğu’nun en parlak dönemini yaşadığı Alaaddin Keykubat dönemini görkemli bir prodüksiyonla ekrana taşıyacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti Emrah Altıntoprak
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