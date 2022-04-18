Kanseri atlatan kadın, hastalara umut vermek için bisikletle yola çıktı

İZMİR (AA) - METİN AYDEMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde iki yıl önce yakalandığı kanser hastalığını atlatan 50 yaşındaki bisiklet tutkunu Emine Aktürk, hastalara destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kendisiyle aynı yaştaki arkadaşı Arzu Elibol ile 4 bin kilometrelik Anadolu turuna çıktı.

Emine Aktürk, 2020 yılında rahatsızlanarak gittiği hastanede meme ve lenf kanserine yakalandığını öğrendi. Kemoterapi süreciyle tedavisine başlanan Aktürk, hastalığa karşı moralini bozmadı ve tek tutkusu olan bisikletiyle hayata sımsıkı sarıldı.

Yatmak yerine bisikletiyle gezmeye devam eden Aktürk, hastalığının hafiflediğini hissettiği dönemde de birçok kadına bisiklet eğitimi verdi.

İki yıl içerisinde kanseri atlatan üç çocuk annesi Aktürk, yaşadığı zorlu süreçlerin ardından kanser hastalarına dikkat çekmek ve moral vermek amacıyla arkadaşı Arzu Elibol'la Helenistik dönemin en önemli sağlık merkezi olan Bergama Asklepion Örenyeri'nden esinlenerek "Sağlığın Doğduğu Şehirden Güneşin Doğduğu Yere" projesini başlattı.

Bu kapsamda, 4 bin kilometrelik Anadolu turuna başlayan Aktürk, gideceği kentlerde kanser hastalarıyla buluşup kendilerine moral vermek istiyor. İki kadın, bisikletleriyle 3 ayda Iğdır'a ulaşmayı hedefliyor.

- "Güneşin doğduğu yerlere gitmek istedim"

Emine Aktürk, AA muhabirine, bisiklet sürerek kendisini daha özgür hissettiğini belirterek projeyi hayata geçirdiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Aktürk, şunları söyledi:

"Kanser hastalarına moral vermek, hobinin bir insanı nasıl motive ettiğini göstermek amaçlı Bergama'dan, sağlığın doğduğu şehirden doğuya, güneşin doğduğu yerlere bisikletle gitmek istedim. Bu bir farkındanlık turu. Yol boyunca yeni insanlarla tanışacağız. Bazı kanser hastaları arkadaşlarla görüşeceğiz. Güzel bir farkındalık turu olacak. Hem kadınlara hem de kanser hastalarına umut açısından ve Bergama'mızı da tanıtarak arkadaşımla yola çıkıyoruz. Üç ay sürecek turumuzda 4 bin kilometre bisikletle yol yapacağız. İki kişi çıkıyoruz yola. Birçok kanser hastasına umut olacağız."

- "Emine, benim kahramanım"

Arzu Elibol da bu yolculukla insanlara destek olacaklarını kaydederek şöyle dedi:

"Emine Aktürk benim kahramanım. Çünkü ağır bir kanser tedavisi ve kemoterapi gördü. Günler oldu ayağa kalkamadı. Fakat şimdi çok şükür sağlıklı ve kendisiyle beraber 4 bin kilometrelik bir yola çıktık."

Yolculuk öncesi Aktürk ve Elibol'u ziyaret eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ise düzenledikleri organizasyonun anlamlı olduğunu vurguladı.

Koştu, "Anadolu'nun tarihi şehirlerini bir bir katederek yolculuk yapacaklar. Geçtikleri her yerde bir iz bırakacaklar. Batı'dan Doğu'ya ve Doğu'dan Batı'ya bir gönül köprüsü kuracaklar. Ben şimdiden hayırlı yolculuk diyorum. Kazasız belasız bir yolculuk diyorum. Ülkemize inanın bu çok şeyler katacak." diye konuştu.

