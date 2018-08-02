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Kanseri önlemek mümkün: Sağlıklı bir hayat için hayatınızdan bunları çıkarın

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.08.2018 14:59 | Son Güncelleme

Kanser hastalığı giderek yayılmaya başlayınca bilim insanları bu hastalığın beslenme ve sağlıklı yaşamla alakalı bağlantısını araştırmaya devam ediyorlar. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) tarafından, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi düzenlendi. İşte bilim insanlarına göre kanseri önlemek için değiştirilmesi gereken beslenme alışkanlıkları…

Kanseri önlemek mümkün: Sağlıklı bir hayat için hayatınızdan bunları çıkarın

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, "Şeker hayatımızdan hemen hemen çıkarılması gereken gıdalardandır. Makul ölçülerde tüketildiğinde bal, meyve ya da pekmezden alınan şekerden bir zarar gelmez. Balı kahvaltıda tüketirseniz sorun yok, ama kaşık kaşık yerseniz zararlı olması kaçınılmazdır" açıklamasında bulundu.

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Bilim insanları, kanser gelişiminin önlenmesi ve hastalığın tedavi başarısı için şeker ihtiyacının pekmez, hurma ve incir gibi işlenmemiş gıdalardan aşırıya kaçmadan karşılanması, fruktoz içeren ürünlerden ve palm yağından uzak durulması...Etin günlük alınması gerekenin üstünde yenilmemesi ile özellikle salam, sosis ve sucuk gibi işleniş etin sık tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.
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Prof. Dr. Sağlam, gelir grubuna göre hastalıkların çeşitlilik gösterdiğini ifade ederek, "Prostat kanseri iyi beslenen, yüksek protein alan, salam, sosis ürünler yiyen obez grubun hastalığı. Akciğer kanserleri ise daha zayıf olanların hastalığı gibi oluyor. Yemek borusu ve mide tümörlerinin yurdumuzda en çok görüldüğü bölgeler ise Van, Doğubayazıt, Bitlis, Erzurum. Gelir düzeyi düşük ve beslenme alışkanlıkları farklı grupta" dedi.

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Kanser tedavisinde doğru beslemenin önemine işaret eden Sağlam, doğal yollarla üretilmemiş ve işlenmiş bütün gıdalardan uzak durulması gerektiğini hatırlattı. Yoğurdun, yiyeceklerin içindeki zehirleri tutarak kaynakları yenilediğini belirten Sağlam, "Yumurta da uygun koşullarda üretildiği takdirde mutlaka alınması gereken bir gıdadır. Aynı şekilde Dünya Sağlık Örgütü, bütün salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş et ürünlerini sigarayla aynı düzeyde birinci kategoride kanserojen olarak ilan etti.

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Bir maddenin kanser yapabilmesi için sürekli kullanılması önemli. Her gün maruz kalındığında, bağışıklık sistemi buna yetişemiyor ve temizleyemiyor. Nadiren yapılması halinde, kişinin düzgün bir bağışıklık sistemi varsa temizlik yapılabiliyor. Bu nedenle aşırıya kaçılmadan ve haftada bir tüketilebilir. Her gün tüketildiğinde yüzde 18'in üzerinde kanser riski artıyor. Hala yüzde 100 demiyoruz ama kanser riskini artırıyor."

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kanserin tedavisi kanserden korunmak için

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