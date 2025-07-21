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“Kanseri yendiğimde statta balon uçurur muyuz?” demişti! Duygu'dan acı haber: Fenerbahçe'den anlamlı paylaşım

Fenerbahçe, kanserle mücadelesinde hayatını kaybeden genç taraftarı Duygu Özdin’in anısını yaşatmak için Kadıköy’de oynanacak ilk maçta 1907 balonun gökyüzüne bırakılacağını duyurdu.

“Kanseri yendiğimde statta balon uçurur muyuz?” demişti! Duygu'dan acı haber: Fenerbahçe'den anlamlı paylaşım
Begüm Özkaynak

Fenerbahçe taraftarı Duygu Özdin yakalandığı kanser hastalığı sonrasında, “Kanseri yendiğimde statta balon uçurur muyuz?” paylaşımı yapmıştı.

“Kanseri yendiğimde statta balon uçurur muyuz?” demişti! Duygu dan acı haber: Fenerbahçe den anlamlı paylaşım 1

Fenerbahçe'nin resmi hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bir gün iyileşirsem, Kadıköy’de gökyüzüne balonlar uçsun demiştin…"

1907 balon, ilk maçta sana verdiğimiz sözle gökyüzüne yükselecek.

Duygu Özdin,
Hep kalbimizdesin.

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Anahtar Kelimeler:
kanser Kadıköy fenerbahçe
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