“Kanseri yendiğimde statta balon uçurur muyuz?” demişti! Duygu'dan acı haber: Fenerbahçe'den anlamlı paylaşım

Fenerbahçe taraftarı Duygu Özdin yakalandığı kanser hastalığı sonrasında, “Kanseri yendiğimde statta balon uçurur muyuz?” paylaşımı yapmıştı.
Fenerbahçe'nin resmi hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Bir gün iyileşirsem, Kadıköy’de gökyüzüne balonlar uçsun demiştin…"
1907 balon, ilk maçta sana verdiğimiz sözle gökyüzüne yükselecek.
Duygu Özdin,
Hep kalbimizdesin.
“Bir gün iyileşirsem, Kadıköy’de gökyüzüne balonlar uçsun demiştin…"— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 21, 2025
1907 balon, ilk maçta sana verdiğimiz sözle gökyüzüne yükselecek.
Duygu Özdin,
Hep kalbimizdesin. pic.twitter.com/8mAjyMg5zW
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