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Kanseri yenen Ceylin, yaşıtlarına ikinci kez umut olmak için dikiş makinasının başına geçti

28.06.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kansere karşı verdiği mücadeleyi kazandıktan sonra kendi kaderini yaşayan çocuklara, el işi ürünler yapıp satarak destek olan Ceylin Kubalı, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'ne ait evin onarım giderlerini karşılamak için çalışmalara başladı - Ceylin Kubalı: - "Umarım destekçilerim beni yalnız bırakmaz. Onların desteği olmadan bunu başaramam"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de 4 yıllık kanser tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Ceylin Kubalı, yaptığı el işi ürünleri satarak elde ettiği gelirle aynı hastalığa karşı mücadele veren çocuklara destek olmaya devam ediyor.

Henüz 13 yaşında beyninde tümöre rastlanan, İzmir'deki ameliyatının ardından ışın tedavisi için ABD'nin Memphis kentindeki bir araştırma hastanesinde tedavi gören ve sağlığına kavuşan Ceylin Kubalı (17), yaşadığı zorluklara rağmen azmiyle tüm kanser hastası çocuklara örnek oldu.

Hastalığı yenmesinin ardından kanser tedavisi gören çocuklara ve ailelerine destek olmaya karar veren Ceylin Kubalı, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği ile ortak proje yaptı.

Dikiş makinasının başına oturan Kubalı, atıl durumdaki eşya ve kumaşlardan çanta, bileklik ve el işi yaparak sosyal medya üzerinden sattı. Elde ettiği 60 bin lira ile derneğin hasta çocuklar ve aileleri için ücretsiz konaklama imkanı verdiği Bornova'daki evinin onarım masrafların karşılayan Kubalı, son olarak Karabağlar'daki başka bir evin daha onarımı için kolları sıvadı.

- "Umarım destekçilerim beni yalnız bırakmaz"

Ceylin Kubalı, AA muhabirine, kanserin ne kadar zor bir hastalık olduğunu bildiği için tedavisi süren kardeşlerine destek vermenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Dikiş makinasının başına oturduğu zaman kendisini çok mutlu hissettiğini anlatan Kubalı, "Ben kanser tedavisi olan çocuklara yardım edeyim, onlar da başkalarına yardım etsin. Ben bunun böyle devam etmesini istiyorum." dedi.

Projede ilk evin onarılmasının ardından ikinci ev için çalışmaya başladığını aktaran Kubalı, şunları kaydetti:

"İlk ev hizmete girdiğinde çok mutlu oldum. Bu süreçte ailem, dernek başkanım ve yaptığım ürünleri sosyal medyadan satın alan destekçilerime çok teşekkür ederim. İkinci evi de yaptığım el işi ürünleri satarak yapacağıma inanıyorum. Umarım destekçilerim beni yalnız bırakmaz. Onların desteği olmadan bunu başaramam. Kanser çok zorlu bir süreç, hastaların canını çok yakıyor. Bu süreçte umudu kaybetmemek lazım. Umuda tutunmak çok önemli."

- "O benim süper kahramanım"

Anne İdiz Kubalı da kızının ABD'deki tedavi sürecinde 2 ay boyunca komada kaldığını, konuşmayı yeniden öğrendiğini söyledi.

Tedavi boyunca Ceylin'in hiç moralini bozmadığını anlatan anne Kubalı, "O bana kızıyor ama o benim süper kahramanım. Şimdi de hasta çocuklara örnek oluyor. Onun yaptığı bu çalışmalarla göğsüm kabarıyor. Umarım en kısa sürede derneğin 2. evinin de onarılması için gerekli parayı satışlardan elde eder." diye konuştu.

- "Ceylin, kanser hastalarının umudu oldu"

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevil Ozan ise Ceylin'in ilk evin onarılması için gerekli olan 60 bin lirayı bir yıldan kısa bir sürede karşıladığını söyledi.

Ceylin'in başlattığı umut projesinin dalga dalga yayıldığını vurgulayan Ozan, "Şimdi 2. evimizin onarım giderlerini karşılamak için yola çıkıyor. Ceylin'e gönül veren İzmirliler ve destekçileriyle kısa bir süre içinde 60 ila 75 bin lira arasında değişecek olan onarım giderini toplayacağına inanıyorum. Ona ve ailesine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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