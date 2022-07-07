Kanserle mücadele eden Özkan Uğur'dan sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama!

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı. Özkan Uğur, geçtiğimiz nisan ayında iki kez yendiği kanserle mücadelesine yeniden başlamıştı. Hastalığını tekrarladığını ifade eden ve bir süre sahnelere ara verdiğini duyuran 68 yaşındaki sanatçı sevenlerine yeni gelişmeyi duyurdu.

"SAHNEYE ÇIKMAMA ENGEL KALMADI"

Bir süredir akıllı ilaç kullanan sağlık durumundaki gelişmeleri takipçileri ile paylaştı:

"İmmünoterapi tedavisi sonuçlarım olumlu yönde seyrediyor. Tedavim süresince sahneye çıkmama engel kalmadı şükürler olsun. MFÖ olarak, konserlerimize Ağustos ayı içinde İstanbul’da başlıyoruz inşallah…Dualarınız ve iyi dileklerinize çok teşekkür ederim. Yakında buluşmak üzere. Herkese hayırlı bayramlar dilerim..."

ERŞAN KUNERİ'DE ROL ALMIŞTI

Özkan Uğur son olarak yakın dostu Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinde bir bölümde rol almıştı.

"YORUCU TEMPODAN UZAK KALMAM GEREKİYOR" DEMİŞTİ

Uğur, daha önce yaptığı açıklamada, "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle…" ifadelerini kullanmıştı.

