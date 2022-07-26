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Kanserli Çocuklara Umut Vakfının eğitim bursu başvuruları başladı

26.07.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanserli Çocuklara Umut Vakfının eğitim bursu başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - Kanserli Çocuklara Umut Vakfının (KAÇUV), okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine verdiği eğitim bursu için başvurular alınmaya başlandı.

Vakıftan yapılan açıklamada, çocukların motivasyonlarını güçlendirmek ve tedavi sürecinin getirdiği maddi dezavantajlar nedeniyle eğitim hayatlarının etkilenmemesi hedefiyle başlatılan programla tedavisi devam eden veya tamamlanmış farklı yaş gruplarındaki çocukların eğitim giderlerinin karşılandığı belirtildi.

Umudum Eğitim Burs Fonu'ndan yararlanan üniversitelilere, staj imkanı ve akademik hayatları için mentorluk desteği sağlandığı aktarılan açıklamada, ayrıca tüm kademelere yönelik çevrim içi eğitim ve etkinliklerle bursiyerlerin kişisel gelişiminin ve sosyal, kültürel becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, anaokulu, ilköğretim ve lise kademelerine devam edecek öğrencilerin 14 Ağustos'a kadar ön başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerektiği vurgulanarak, üniversite öğrencileri için başvuruların 5 Eylül'de başlayacağı, burslardan kanser tedavisi görmüş ve görmekte olan öğrencilerin yararlanabileceği bildirildi.

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