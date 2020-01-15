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  4. Kantaron otu pazar tezgahlarında da satılıyor

Kantaron otu pazar tezgahlarında da satılıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Küreci köyünün yüksek kesimlerde yetişen kantaron otu, 40 ve 80 gramlık kurutulmuş bağcıklar halinde pazar tezgahlarında da satılıyor.Osmanlı döneminden beri ağrı kesici ve cilt rahatsızlıkları için kullanıldığı bilinen kantaron otu kurutulmuş 40 ve 80 gram bağcıklar halinde 2 buçuk ve 5 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.Yıllardır Emet pazarından kantaron otu sattığını belirten 57 yaşındaki Sebahattin Yılmaz, ’’Atalarımızın bize öğrettiğini yıllardır uyguluyoruz.

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Küreci köyünün yüksek kesimlerde yetişen kantaron otu, 40 ve 80 gramlık kurutulmuş bağcıklar halinde pazar tezgahlarında da satılıyor.
Osmanlı döneminden beri ağrı kesici ve cilt rahatsızlıkları için kullanıldığı bilinen kantaron otu kurutulmuş 40 ve 80 gram bağcıklar halinde 2 buçuk ve 5 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
Yıllardır Emet pazarından kantaron otu sattığını belirten 57 yaşındaki Sebahattin Yılmaz, ’’Atalarımızın bize öğrettiğini yıllardır uyguluyoruz. Kurutulmuş kantaron otunun çiçeğini ezdikten sonra 1-1.5 litre suya bir yemek kaşığı atarız. Sonra hafif ateşte 10-15 dakika kaynatıp, gün içerisinde çay, su yerine içer veya ezilen bitkiyi 3 katı bal ile karıştırıp sabah, öğlen ve akşam tok karına yeriz. Daha çok ılıman iklimlerde yetişen ve farklı renklerde çiçek açan bir bitki olan kantaron otu bitkisi, A ve C vitaminleri ile çeşitli mineraller içerir’’ dedi.

’’Damar sertliği ve akciğer hastalıklarına şifa’’

Yılmaz, ’’Kantaron çayı vücuda kuvvet verir. Yaraların iyileşmesini hızlandırır. İştah açar, hazmı kolaylaştırır ve mide ağrılarını azaltır. Ateş düşürücüdür. Astımda da faydalıdır. İshali keser. Midedeki asit fazlalığını azaltarak mide ülserine karşı faydalı olur. Eskiden atalarımız mide için hep bu otun çayını içerlermiş. Damar sertliği ve akciğer hastalıklarında yararlıdır. Balgam söktürücüdür. Kantaron otu, depresyonu azaltır. Sinirsel altını ıslatmalarda, uykusuzluk, korku ve gerginlikte de faydalıdır. Adet sancılarını ve menopoz şikayetlerini azaltır’’ diye konuştu.

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