Kante'den Kayseri'de akılalmaz gol! Kaleci kıpırdayamadı bile

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı, Kayseri deplasmanında attığı akılalmaz golle herkesi büyüledi. Dinamo gibi çalışan ismin o kusursuz istatistiği şaşırttı!

Emre Şen
N'Golo Kante

N'Golo Kante

FRA Fransa
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden Fenerbahçe, zorlu Kayserispor deplasmanında dünyaca ünlü yıldızının resitaline sahne oldu. Son haftalarda orta sahada bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle adeta bir motor gibi çalışan tecrübeli futbolcu, bu kez estetik zekasıyla tribünleri ayağa kaldırdı.

AYAĞININ DIŞIYLA FİZİK KURALLARINI YIKTI

Mücadelenin en kritik anlarında hücuma destek veren N’Golo Kante, Kayserispor ceza yayı çevresinde topla buluştuğunda kimsenin beklemediği o sihirli dokunuşu yaptı. Topa ayağının dışıyla kusursuz bir kavis veren Fransız yıldız, kaleciyi çaresiz bırakarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve izleyenlere tam anlamıyla bir futbol ziyafeti sundu.

İKİ HAFTADIR DİNAMO GİBİ, İSTATİSTİĞİ İNANILMAZ!

Özellikle son iki haftadır sahada basmadık yer bırakmayan ve takımın adeta kalbi olan Kante, bu jeneriklik vuruşla birlikte sarı lacivertli formayla ikinci golünü kaydetmiş oldu.

Yıldız orta sahanın hücum katkısındaki en dikkat çekici istatistik ise gollerin geldiği bölge oldu. Savunma yönüyle bilinen Kante'nin, Süper Lig'de attığı her iki golü de ceza sahası dışından atarak harika bir hücum silahına dönüştüğünü kanıtlaması, teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

20:00 İY
Zecorner Kayserispor Zecorner Kayserispor
0 - 1
Fenerbahçe Fenerbahçe

Uganda'dan çok tartışılacak 'Türkiye' çıkışı! 1 milyar dolar talep ettiler

Soğuk ve kar yağışının ardından 'çöl sıcakları' geliyor! Gölgede 27 dereceyi göreceğiz...

Tam 6 yıl sonra dönüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Yunanistan'dan deport edildi! "Milli bir meseleymiş" deyip...

AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

