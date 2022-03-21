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Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamında oynadı! Görenler cekete takıldı

21.03.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç Victoria’s Secret için kamera karşısına geçti. Seksi iç çamaşırlarıyla tanınan marka için iç çamaşırı tanıtımı yapan Esra Bilgiç'in kombini sosyal medyada dalga konusu oldu. Sütyen üstü ceket giyen Bilgiç'i görenler "Bu ceket reklamı mı?" diye sordu.

Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamında oynadı! Görenler cekete takıldı

Esra Bilgiç Victoria’s Secret'ın iç çamaşırı reklamında oynadı! Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç seksi çamaşırlarıyla tanınan markanın yüzü oldu. Esra Bilgiç'in sütyenin üzerine ceket giymesi bazı takipçilerinin gözünden de kaçmadı.

Takipçileri, Bilgiç'in iç çamaşırından çok ceketi tanıtıyormuş gibi bir algı oluştuğunu ve iç çamaşırını tek başına giymesinin daha doğru olacağı yönünde yorumlarda bulundu.

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Esra Bilgiç'e gelen yorumların çoğu kombini üzerineydi. Markanın geri planda kaldığı pozlarda Bilgiç'i görenler "Bu ceket reklamı mı?", "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?" diye sordu.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Bilgiç
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