Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamında oynadı! Görenler cekete takıldı

Esra Bilgiç Victoria’s Secret'ın iç çamaşırı reklamında oynadı! Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç seksi çamaşırlarıyla tanınan markanın yüzü oldu. Esra Bilgiç'in sütyenin üzerine ceket giymesi bazı takipçilerinin gözünden de kaçmadı.

Takipçileri, Bilgiç'in iç çamaşırından çok ceketi tanıtıyormuş gibi bir algı oluştuğunu ve iç çamaşırını tek başına giymesinin daha doğru olacağı yönünde yorumlarda bulundu.

Esra Bilgiç'e gelen yorumların çoğu kombini üzerineydi. Markanın geri planda kaldığı pozlarda Bilgiç'i görenler "Bu ceket reklamı mı?", "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?" diye sordu.



