YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Kanyondaki doğa gezisinde kazayla bitti

Kanyondaki doğa gezisinde kazayla bitti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.08.2020 11:32 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesindeki kanyonda doğa gezisi yapan bir kadın ayağından yaralandı.

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesindeki kanyonda doğa gezisi yapan bir kadın ayağından yaralandı. AFAD ve 112 ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay Gökçebey ilçesine bağlı Hacımusa köyü yakınlarındaki Süzek Kanyonunda yaşandı. İsmi açıklanmayan 42 yaşındaki bir kadın, doğa gezisi sırasında ayağından sakatlandı. Ayak bileğinin kırıldığı kadın için olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin de müdahale ettiği kadın, bir kilometrelik yolu sedye ile taşındı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Durağan’da orman yangını yeniden alevlendi

Durağan’da orman yangını yeniden alevlendi

Manisalı dağcılar Süphan Dağının zirvesinde bayramı kutladı

Manisalı dağcılar Süphan Dağının zirvesinde bayramı kutladı

Dördüncü katın balkonundan düşen bebek ağır yaralandı

Dördüncü katın balkonundan düşen bebek ağır yaralandı

Adana'da sahte doktor ilaç almak istediği sırada yakalandı

Adana'da sahte doktor ilaç almak istediği sırada yakalandı

Girişimcilere online koçluk hizmeti

Girişimcilere online koçluk hizmeti

Zonguldak Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
04:00
Sabah
05:44
Öğle
13:04
İkindi
16:58
Akşam
20:14
Yatsı
21:51

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Site Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Cami inşaatı devam ediyor

Cami inşaatı devam ediyor

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.