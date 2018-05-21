KAP'a açıklama yapılmıştı

5 / 6 "Profesyonel futbolcularımızdan Felipe Melo De Carvalho'nun transferi konusunda F.C. Internazıonale Milano S.p.A. (Inter) kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Inter kulübü Şirketimize 3.700.000 EURO bonservis bedeli ile 2017-2018 sezonu sonuna kadar UEFA şampiyonlar ligi gruplarına katılmaya hak kazandığı her dönem için 500.000 EURO bonus ödeyecektir. Ayrıca oyuncuya sözleşme fesih bedeli olarak Şirketimiz tarafından 657.500 EURO ödenecektir."