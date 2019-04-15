Kapadokya baharı çiçeklerle karşıladı!

Doğal kaya oluşumları, kayadan oyma tarihi manastırları, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle konuklarına masalsı manzara sunan bölgede turistler, baharın bahşettiği güzellikler arasında hem atlı ve yaya olarak gezinti yapıyor hem de güzellikleriyle cezbeden papatyaları toplayıp, fotoğraf çektiriyor.

Ailesi ile birlikte geldiği Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi'nde gezinti yapan Yeni Zelandalı turist Jason Stevens, Kapadokya'ya hayran kaldığını belirtti.

Bölgede çeşitli turistik merkezleri ziyaret ettiklerini anlatan Stevens, ilkbaharın renkleri ile bölgedeki kaya oluşumlarının muhteşem bir görüntü sergilediğine şahit olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Stevens, "Kapadokya'da müze ve çeşitli doğal güzellikleri barındıran yerleri gezdik. Etkileyici manzara içinde gezinti yaparken çok eğleniyoruz. Ülkeme döndüğümde burada gördüğüm eşsiz güzellikleri arkadaşlarıma anlatacağım, onların da görmelerini tavsiye edeceğim. Çünkü burası muhteşem." dedi.

Peribacaları arasında çiçek toplayan kızı Mia Stevens ise Kapadokya'nın anlatılanlardan çok daha güzel bir yer olduğunu, ilerleyen yıllarda arkadaşlarıyla da gelmek istediğini ifade etti.