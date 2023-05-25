YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Kapadokya tarihi, 3D Mapping teknolojisi ile peribacalarına yansıtıldı

Kapadokya tarihi, 3D Mapping teknolojisi ile peribacalarına yansıtıldı

25.05.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de "Uluslararası Müze Günü" etkinliği kapsamında, 3D Mapping gösterisi sunuldu.

Kapadokya tarihi, 3D Mapping teknolojisi ile peribacalarına yansıtıldı

Kapadokya'daki önemli turizm merkezlerinden Zelve Ören Yeri'nde düzenlenen etkinlikte, 12 bin metrekarelik alanı kapsayan peribacalarının üzerine 3D Mapping teknolojisiyle görüntü yansıtıldı.

UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ndeki Kapadokya'daki peribacalarının oluşumu ile bölgede iz bırakan medeniyetleri anlatan görüntüler ilgiyle izlendi.

Programa, kent sakinlerinin yanı sıra 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelen afetzedeler de katıldı.

Yaklaşık 30 dakika süren gösterimi izleyenlerden Kıvanç Uz, gazetecilere, Kapadokya'nın geçmişini farklı bir sunumla seyretmenin keyfini yaşadığını belirterek, "Kapadokya ve peribacalarını böyle güzel bir anlatımla izlemek güzel oldu. Burada yaşamış eski medeniyetleri de görmüş olduk." dedi.

Nehir Turan ise geniş bir alana yansıtılan görüntülerin etkileyici olduğunu ifade ederek, "Bir yeri tarif etmek yerine gösterip, canlandırmak çok daha akılda kalıcı oluyor. Böyle bir atmosferde izlemek zevkliydi." diye konuştu.

Muhammed Torun da etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtuKapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu
9 futbolcunun 1 dakika bile forma giymediği Denizlispor’u kaptan sırtladı9 futbolcunun 1 dakika bile forma giymediği Denizlispor’u kaptan sırtladı
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Kapadokya

Nevşehir Namaz Vakitleri 25 Mayıs Perşembe

İmsak
03:31
Sabah
05:15
Öğle
12:43
İkindi
16:36
Akşam
20:01
Yatsı
21:37

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Perşembe

Yeni eczanesi
Derinkuyu
Hacibektas eczanesi
Hacibektas
Saglik eczanesi
Urgup
Orkun eczanesi
Avanos
Papatya eczanesi
Acigol
Meltem eczanesi
Gulsehir
Kozakli eczanesi
Kozakli
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

Mide bulandıran anlar! Yılanın kafasını kopartıp çiğ çiğ yedi

Mide bulandıran anlar! Yılanın kafasını kopartıp çiğ çiğ yedi

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.