Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle iki gündür yapılamıyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de etkili olan rüzgar nedeniyle turizm bölgesi Kapadokya'daki sıcak hava balon turları iki gündür gerçekleştirilemedi. ..

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da turistlerin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri havadan izlemelerine imkan sağlayan tur, olumsuz hava engeline takıldı.

Saatteki hızı yükseklerde zaman zaman 30 kilometreyi aşan rüzgarın etkili olması nedeniyle iptal edilen sıcak hava balon turunun, yarın sabahtan itibaren yeniden başlayacağı öğrenildi.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

Bölgede, balon turları yılda ortalama 250 gün yapılabiliyor.



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