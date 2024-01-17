Kapadokya'da geçen yıl 1 milyon 495 bin ziyaretçi yer altına indi

Peribacaları, kayadan oyma tarihi manastır, kilise ve şapeller ile ilginç kaya oluşumlarıyla kaplı vadilere sahip Kapadokya'da, yer altında da turist yoğunluğu oluşuyor.

Bölgede ziyarete açık yer altı şehirlerine tünellerden geçiş yaparak giren turistler, binlerce yıllık yaşam izlerine tanıklık ediyor.

Kolay işlenebilir tüf kayaların oyulması ile milattan önce 3000-3500 yıllarında yapılan, Hititlerin ardından Roma ve Bizans dönemlerinde de genişletilen yer altı şehirleri yerli ve yabancı konukların ilgisini çekiyor.

Derinkuyu, Kaymaklı, Tatlarin, Mazı ve Özkonak yer altı şehirleri ile kent merkezinde 2014 yılında kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında ortaya çıkarılarak 2020'de ziyarete açılan Kayaşehir'i 2023 yılında 1 milyon 495 bin 210 turist ziyaret etti.

Bölgedeki tarihi yer altı yerleşim alanlarını geçen yıl ocak ayında 69 bin 463, şubatta 39 bin 320, martta 63 bin 164, nisanda 133 bin 686, mayısta 153 bin 703, haziranda 159 bin 14, temmuzda 160 bin 904, ağustosta 176 bin 429, eylülde 166 bin 864, ekimde 173 bin 867, kasımda 126 bin 102, aralıkta ise 72 bin 694 ziyaretçi gezdi.

Yer altı şehirlerinden en çok ilgiyi 559 bin 527 ziyaretçi ile Kaymaklı yer altı şehri gördü.

KAYMAKLI, TURİZM FUARLARINDA TANITILIYOR

Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, AA muhabirine, yer altı şehirlerinin Kapadokya turizmine önemli katkı sağladığını söyledi.

Kaymaklı yer altı şehrinin daha çok ziyaretçi çekebilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası turizm fuarlarında tanıtım çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Çekiç, şöyle konuştu:

"Geçmişte sığınak olarak kullanılmış. Bölgenin Osmanlı hakimiyetine geçmesinin ardından halkın ürünlerini saklandığı soğuk hava depolarına dönüşmüş. Burada birçok medeniyet yaşamış. İnsanların ortak kullanım alanları, mutfak ve ibadethanelerin olduğu bir alan. Bölgemize ve ülkemize değer katan bir yer. Beldemizde tarım, turizm ve ticaret bir aradadır. Kaymaklı yer altı şehrini yılda yarım milyondan fazla turist ziyaret ediyor. Bu sayıyı yükseltmeye çalışıyoruz. Bir milyona yakın ziyaretçi hedefliyoruz. Kapadokya denildiğinde akla ilk gelen gezi rotalarından birisi de Kaymaklı'dır. Bu rotayı daha değerli hale getirmek için fuarlara katılım sağlayıp beldemizi yer altı şehri ile tanıtmaya devam edeceğiz."

"HARİKA BİR YER"

Hindistanlı turist Rahul Mollya, arkadaşıyla gezdiği yer altı şehrinin doğal dokusundan etkilendiğini ifade ederek, "Burası gerçekten harika bir yer. Dışarısı soğuk olmasına rağmen içerisi ılıktı. Bizim için ilginç bir deneyim oldu." dedi.

Mersin'den Kapadokya'ya gelen Gökhan Kumlu, ilk kez bir yer altı şehrini gezme imkanı bulduğunu dile getirerek, "Tarihin izlerini gördük. İçerisi çok farkı bir atmosfere sahip. Derinliklere indikçe biraz ürpertici oluyor ama gezilmesi görülmesi gereken bir yer." ifadelerini kullandı.

