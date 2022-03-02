Kapadokya'da yaşayan Çinli kadın turizm elçisi gibi çalışıyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan Çin uyruklu Chen Xuan, çektiği videoları sosyal medya platformlarında paylaşarak Kapadokya'nın tanıtımına gönüllü katkı sunuyor.

Çin'in Tianjin kentinde 2019'da dil eğitimi alan turist rehberi Burhan Güney (33) ile tanışan ve nişanlanan Chen Xuan (30), iki yıldır Ürgüp'te yaşıyor.

Sosyal medyada paylaşım için taklit yeteneğini kullanarak içerik üreten Güney'e yardım eden Chen Xuan, nişanlısından da Kapadokya'yı tanıttığı çekimler için destek alıyor.

Çift, birbirlerine kendi lisanlarını öğretebilmek için de programlı şekilde çalışıyor.

Evdeki bir odayı çekim ve ders alanına dönüştüren ikili, yaz aylarında her iki ülke geleneklerine uygun şekilde yapacakları düğün töreni ile hayatlarını birleştirmeyi planlıyor.

Chen Xuan, AA muhabirine, 2016'da turist olarak geldiği Kapadokya'ya hayran kaldığını, Güney ile ilişkisinin başlamasıyla da tereddüt etmeden kente geldiğini aktardı.

Türk insanının misafirperverliği, bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin cezbedici olduğunu ifade eden Chen Xuan, "Türkiye'de dört mevsimin yaşanması ve inanılmaz tarihi zenginliklerinden çok etkileniyorum. Göbeklitepe ve Kapadokya'ya hayranım. Tarihe olan ilgim dolayısıyla burada yaşamakta sorun görmedim." dedi.

- "Türklerin sıcakkanlılığına hayranım"

Chen Xuan, gezinti yaptığı peribacaları arasında, bölgenin özelliklerini anlattığı videoları sosyal medyada paylaşarak gönüllü turizm elçiliği yaptığını söyledi.

Sıcak hava balonu, yöresel el sanatı atölyeleri ve turizm merkezlerinde çekimler yaptığını anlatan Chen Xuan, şöyle konuştu:

"Türklerin sıcakkanlılığına hayranım, yabancılara çok iyi davrandıklarına şahit oluyorum. Burada birçok tarihi yapı, kayadan oyma kilise ve eski fresklerin olması bu tür şeylere ilgi duyanlar için harika bir durum. Çektiğim videolarda Kapadokya'nın jeolojik yapısından ve ilginç manzarasından bahsediyorum. Her video yayınladığımda izleyenler Kapadokya'yı görmeyi daha çok istiyor. 'Ben seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum' sloganı ile paylaşım yapıyorum. Uzak Doğu'dan çok fazla kişi buraya bir an önce gelmek istiyor."

Burhan Güney ise Japonca turist rehberliği yaparken Çinceyi de öğrenmek amacıyla gittiği ülkede hayat arkadaşını bulduğunu, kültürler farklı olsa da birçok ortak yönlerinin bulunduğunu belirtti.

Bir süredir İslamiyet'i araştıran Chen Xuan'a "Suzan" diye hitap ettiğini, dini konuda bildiklerini kendisine anlattığını dile getiren Güney, "Çin'de eğitim alırken bir kafede tanıştık. O da ders çalışıyordu. Türkleri sevdiğini söylüyordu, sohbet ediyorduk. Birbirimizi tanıdık ve sevdik. Ortak özelliklerimiz çok fazla, farklılıklarımız da bizi birbirimize yaklaştırıyor. Ben Çin yemeklerini, o da Türk yemeklerini seviyor. Kültürümüze karşılıklı saygı duyuyoruz. Video çekerken en büyük destekçim Suzan. Kamerayı o kullanıyor, ben de Suzan, Kapadokya ile ilgili tanıtım yaparken destek veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

