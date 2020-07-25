YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Kapadokya'nın saklı güzellikleri vadi yürüyüşleriyle keşfediliyor

Kapadokya'nın saklı güzellikleri vadi yürüyüşleriyle keşfediliyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 25.07.2020 11:22 | Son Güncelleme

Kapadokya'daki çok sayıda vadi, doğa tutkunları için düzenlenen yürüyüş etkinliklerine ev sahipliği yapıyor - Vadi yürüyüşüne katılan Yusuf Bayrak: - "Doğanın bahşettiği bu güzellik içinde vakit geçirmek çok eğlenceli. Vadilerde gezenler, peribacaları ve doğayla iç içe bir ortam buluyor" - Hilal Alp: - "Hem spor yapıyor hem de doğal zenginliğin içinde yürüyoruz. Ailece güzel bir etkinlik yapmış olurken çocuklarımıza da doğa sevgisi aşılıyoruz"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da konuklar, peribacalarıyla kaplı vadiler arasında saklı kalan güzellikleri yürüyüş etkinlikleriyle keşfediyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da birbirinden cazip etkinliklere katılan yerli ve yabancı turistler, eşsiz manzara ve bitki örtüsüyle öne çıkan vadiler arasındaki güzergahlarda doğa yürüyüşü yapıyor.

Bölgedeki Kılıçlar, Güllüdere, Meskendir, Zemi, Pancarlık, Çat, Üzengi ve Gomeda vadilerinde günün her vaktinde bireysel veya gruplar halinde yürüyen konuklar, inişli çıkışlı parkurlardan ilerleyerek bölgenin el değmemiş alanlarını geziyor.

Vadi yürüyüşüne, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunları yoğun ilgi gösteriyor.

Ailesi ile etkinliğe katılan Yusuf Bayrak, AA muhabirine, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı, peribacaları ve doğal güzellikler arasında yürüyerek keşfetmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Bölgedeki vadilerin doğa yürüyüşü için elverişli olduğunu aktaran Bayrak, "Doğanın bahşettiği bu güzellikler içinde vakit geçirmek çok eğlenceli. Vadilerde gezenler, peribacaları ve doğayla iç içe bir ortam buluyor. Kapadokya bana göre bu etkinliğin Türkiye'de en iyi yapıldığı ve kesinlikle gelip görülmesi gereken bir yer." dedi.

- "Kapadokya'daki vadiler insana huzur veriyor"

Zaman zaman zorlu koşullarla karşılaştıkları yürüyüş güzergahının yeşilin yanı sıra doğal kaya oluşumlarıyla kaplı olmasının ilginç görsel oluşturduğunu ifade eden Hilal Alp de "Hem spor yapıyor hem de doğal zenginliğin içinde yürüyoruz. Ailece güzel bir etkinlik yapmış olurken çocuklarımıza da doğa sevgisi aşılıyoruz. Kapadokya bölgesi keyifli vakit geçirebilmek için konuklarına eşsiz bir deneyim sunuyor." diye konuştu.

Arkadaş grubuyla vadi içindeki masalsı güzellikleri keşfe çıkan Bayram Şahin de vadi yürüyüşünün huzur veren bir etkinlik olduğunu dile getirdi.

Tabiatın bu mevsimde sunduğu güzellikten heyecan duyduğunu belirten Şahin, "Kapadokya'daki vadiler insana huzur veriyor. Yoğun iş stresinden kurtulmak için Kapadokya'da gezilecek birçok vadi var. Tertemiz bir havası olan vadilerde arkadaşlarla veya ailece yürüyüp kahvaltı yaparak bu güzelliklerden faydalanmak lazım. Bu etkinliğe katılmalarını herkese tavsiye ederim. Kuş sesleri ve yeşillikler içinde dolaşmak ruh sağlığı için de dinginlik sağlayacaktır. Vadide yürürken Kapadokya'nın simgelerinden atlarla karşılaştık, bazı su geçen alanlarda asma köprülerden geçtik. Vadi yürüyüşü, tecrübe edenlerin sürekli yapmak isteyeceği güzel bir etkinlik." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çiftten sürpriz karar! Ünlü çiftten sürpriz karar!
PARTNER Meğer doğruymuş! Meğer doğruymuş!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaman’dan Anka Caddesi’nde inceleme

Kocaman’dan Anka Caddesi’nde inceleme

BUEK Başkanı Yücel’den Bahçeşehir Koleji Sakarya Kampüsü’ne ziyaret

BUEK Başkanı Yücel’den Bahçeşehir Koleji Sakarya Kampüsü’ne ziyaret

Jandarmadan drone ile havadan trafik denetimi

Jandarmadan drone ile havadan trafik denetimi

Metruk yapılar dümdüz oldu

Metruk yapılar dümdüz oldu

Balıkesir’de ot yangını geceyi aydınlattı

Balıkesir’de ot yangını geceyi aydınlattı

Akhisar Belediyesi Açık Hava Yaz Konserleri devam ediyor

Akhisar Belediyesi Açık Hava Yaz Konserleri devam ediyor

Nevşehir Namaz Vakitleri 25 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:49
Sabah
05:30
Öğle
12:53
İkindi
16:45
Akşam
20:06
Yatsı
21:40

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Cumartesi

Aydın Eczanesi
Merkez
Yolgösteren Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Seyir halindeki kamyonet alev aldı

Seyir halindeki kamyonet alev aldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

RTÜK Başkanı Şahin ve BİK Genel Müdürü Duran, Başkan Arı’yı ziyaret etti

RTÜK Başkanı Şahin ve BİK Genel Müdürü Duran, Başkan Arı’yı ziyaret etti

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk ve AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Vali Becel’i ziyaret etti

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk ve AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Vali Becel’i ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.