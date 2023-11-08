Kapadokya'yı 10 ayda 550 binden fazla turist gökyüzünden izledi

Peribacaları, tarihi mekanlar ve doğal güzelliklerle bezeli Kapadokya, dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'daki tur aktivitelerinden yoğun ilgi gören sıcak hava balonları konuklara, manzaranın görkemini kuş bakışı keşfetme imkanı sunuyor.

Balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) verilen izin doğrultusunda hava koşullarının uygun olduğu günlerde gerçekleştiriliyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın 10 aylık döneminde Kapadokya'daki sıcak hava balon turuna 556 bin 306 kişi katıldı.

Bu yıl, ocakta 27 bin 874, şubatta 11 bin 761, martta 18 bin 973, nisanda 30 bin 282, mayısta 73 bin 22, haziranda 64 bin 158, temmuzda 71 bin 675, ağustosta 81 bin 583, eylülde 94 bin 68, ekimde ise 82 bin 910 turist Kapadokya'yı gökyüzünden izledi.

Bölgede, 2014'te 434 bin 639, 2015'te 498 bin 812, 2016'da 250 bin, 2017'de 329 bin 390, 2018'de 537 bin 500, 2019'da 585 bin 582, 2020'de 120 bin 917, 2021'de 388 bin 833, 2022'de ise 662 bin 443 turist sıcak hava balon turuna katılmıştı.

Uygun hava koşullarının olduğu günlerde 4 bin kişi tura katılabiliyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İç Turizm İhtisas Başkan Yardımcısı İsmail Sucu, AA muhabirine, Kapadokya'nın uygun hava koşulları ve geniş manzarasıyla sıcak hava balonculuğuna en uygun yer olduğunu belirtti.

Dünyanın farklı bölgelerinden turistlerin balon turuna katılmak amacıyla bölgeyi ziyaret ettiğini vurgulayan Sucu, şöyle konuştu:

"Turistler araçla veya yürüyerek girilemeyen vadileri yukarıdan izleme şansına sahip oluyor. Sıcak hava balonculuğu Kapadokya'da çarpan etkisine sahip. Ciddi boyutta bir kitlenin balon turuna katılmak için geldiğini görüyoruz. Sıcak hava balonculuğunun, konaklama ve diğer aktivitelere de olumlu etkisi var. Bölgede 27 şirkete ait 170 balon günlük uçuş yapabiliyor. Sıcak hava balonculuğunda çalışan yer ekibi, pilot ve diğer kaynakları düşündüğümüzde istihdama da önemli katkı sunuyor."

Balon pilotlarından Oğuzhan Alkan ise Kapadokya'nın konuklarına yılın her dönemi farklı bir manzara sunduğunu, bu doğal güzellikleri izlemek isteyenlerin tura ilgi gösterdiğini kaydederek, "Kapadokya, sıcak hava balonculuğu açısından dünyadaki en gözde uçuş alanı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün kontrol ve denetimleriyle bölgede dünyanın farklı yerlerine kıyasla güvenli uçuş sağlanıyor." ifadesini kullandı.

Bölgede turistlere balon turu hizmeti sunan acente sahibi Halil Atay da "Bölgede her zaman balona ilgi var. İlgi bu yıl geçen yıla kıyasla fazla. Turistler aktivitelerle vadileri görmelerine rağmen balon turundan vazgeçmiyor. Bölgedeki vadileri yukarıdan izlemenin geri dönüşümü muhteşem. Kapadokya'nın eşsiz güzelliği balon turuyla daha iyi görülebiliyor." dedi.

