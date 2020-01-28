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Kapaklı’da 2019 yılında 6 salon eğitime kazandırıldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 28.01.2020 15:18 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde 2019 yılında 6 konferans salonunun eğitime kazandırıldığını, 3 konferans salonunda da çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.İlçede eğitim alanında önemli faaliyetlere imza atan Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimde fiziki şartların da iyileştirilmesi adına 2019’da büyük işler başardı.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde 2019 yılında 6 konferans salonunun eğitime kazandırıldığını, 3 konferans salonunda da çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
İlçede eğitim alanında önemli faaliyetlere imza atan Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimde fiziki şartların da iyileştirilmesi adına 2019’da büyük işler başardı. Müdürlük tarafından yayımlanan faaliyet raporunda geçtiğimiz yıl Kapaklı’daki 6 okula yeni konferans salonu kazandırıldığı açıklandı.

3 salonda çalışmalar sürüyor
2019’da sponsor destekleri İbni Sina İlkokulu’na 150 kişilik, Sanayiciler İlkokuluna 135 kişilik, İrfan Fatma Mandalı İlkokuluna 130 kişilik, Cumhuriyet İlkokuluna 80 kişilik, Şehit Kadir Dadaş MTAL’ye 150 kişilik ve BB İsmet İnönü İlkokuluna 130 kişilik konferans salonu kazandırıldı. Ayrıca Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri; Aziz Sancar Anadolu Lisesinde, Karaağaç Atatürk Ortaokulunda ve Gazi İlkokulu 140’ar kişilik konferans salonlarının kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

"Ekip halinde çalışmaya devam ediyoruz’’
Rapora göre geçtiğimiz yıl 4 olan salon sayısını yalnızca 1 yılın sonunda 13’e çıkarıldığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, "Kapaklı Milli Eğitim Ailesi olarak ekip halinde çalışmaya devam ediyoruz. Emek veren, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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