Kapalı devre sulama sistemi, yıllar önce mahalleyi terk eden 25 aileyi geri döndürdü

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Elmalı Çukurelma Mahallesi’nde 2 bin 500 dekar alanı kapsayan kapalı devre sulama sistemi kurulmasının ardından verim ve kazanç artarken, yıllar önce mahalleyi terk edip şehre yerleşen 25 aile tarımla uğraşmak için topraklarına geri döndü. Büyükşehir Belediyesi Elmalı’da 15 bin dönüm araziyi daha su ile buluşturmak için kolları sıvadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Başkan Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hedefiyle tarıma ve üreticilere desteği artarak devam ediyor. Çiftçinin verim ve kazancını artıran projeler şehre yerleşen birçok ailenin de köyüne geri dönmesine ve yeniden üreticilik yapmasına katkıda bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Elmalı ilçesi Çukurelma Mahallesi’nde sulama kooperatifi işbirliği ile 6 ay önce hayata geçirdiği kapalı sulama sistemi meyvelerini verdi. 2 bin 500 dönüm araziyi su ile buluşturan projenin ardından seracılık gelişti, verim, kazanç ve toprağın değeri arttı. Yıllar önce verim alamadıkları için topraklarını terk eden 25 aile, sulu tarıma geçilmesiyle çiftçilik yapmak üzere tekrar mahallelerine geri döndü.

Yeni proje için sahada etüd çalışması

Büyükşehir Belediyesi, Çukurelma’daki başarının ardından Çobanisa, Gökova ve Bozhöyük mahallelerinde 15 bin dönüm araziyi kapalı devre sulama ile buluşturacak yeni bir proje için kolları sıvadı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, Çukurelma’nın devamı olan proje için etüt çalışmaları gerçekleştirildi. Saha etüt çalışmasında Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel, Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürü Naci Şentürk ve uzman ekipler, Çukurelma ve Gölova Sulama Kooperatifleri yönetim kurulu üyeleri ve muhtarları yer aldı. Etüt kapsamında mevcut su kaynaklarının yeterliliği ile birlikte yeni su kaynaklarının tespit çalışmaları yapıldı. Seracılık ve meyvecilik gelişecek

Elmalı ovasında yer alan Çobanisa, Çukurelma, Gökova ve Bozhöyük mahallelerini kapsayacak kapalı devre sulama sistemi ile toplamda 15 bin dönüm arazi sulanacak, binden fazla hane projeden faydalanacak. Proje ile bölgedeki örtü altı seracılığı yapan çiftçi sayısının artması da hedefleniyor. Başta sera ürünleri domates, salatalık, biber olmak üzere meyvecilikte de verim ve çeşitliliğin arttırılması da planlanıyor.

“Çukurelma’da üretim artıyor”

Çukurelma Mahallesi’nde faaliyete giren kapalı devre sulama sistemi ile üretimin arttığını belirten Çukurelma Sulama Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kocabıyık “Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle sulama sorunumuz ortadan kalkmaya başladı. 2 bin 500 dönüm alanda çiftçilerimizin en önemli ihtiyacı olan suyu toprakla buluşturdu. Suyumuzu israf etmeden kullanmaya başladık. Çukurelma Mahallesi’nde 3 bin dönüme yakın tarıma son derece elverişli arazimiz var. Bu arazilerimizi sulama imkanı arttıkça verimliliği ve değeri de gün geçtikçe artıyor. Belediyemizin çalışmaları bölge tarımının geleceği adına bizi son derece ümitlendiriyor” diye konuştu. 25 aile çiftçiliğe geri dönüş yaptı

Projenin ardından birçok ailenin şehir hayatını bırakarak çiftçiliğe dönüş yaptığını vurgulayan belirten Kocabıyık “Bu tür projeler köylere geri dönüşün önünü açması açısından da son derece önemli. Ekonomik anlamda şehirlerde bunalan, doğduğu büyüdüğü toprakları özleyen komşularımız bu gelişmelerle birlikte yeniden çiftçiliğe dönmeye başladı. Yaklaşık 25 aile mahallemize geri dönerek tarım ve hayvancılıkla ilgilenmeye başladı. Bunun üretim için son derece olumlu bir adım olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda seracılık yapan ailelerimizin yanında çalışan birçok ailelerde var. Bunlarda seracılık sayesinde istihdam ediliyor. İlçemizin gelişmesine ve ekonomisine katkı sunuyor” ifadelerini kullandı.

“Elektrik desteği yüz güldürüyor”

Büyükşehir Belediyesi’nin kooperatiflere sulama için sunduğu ücretsiz elektrik projesinin de çok önemli olduğunu kaydeden Kocabıyık “Büyükşehir Belediyesi bu anlamda çiftçilere büyük destek sunmakta. Her zaman çiftçinin yanında olan Muhittin Böcek Başkanımıza bizlere bu imkanları sağladığı için teşekkür ederim” dedi. “Dualarımız onunla”

Etüt çalışmalarına eşlik eden Gölova Mahalle Muhtarı Mustafa Gürman ise heyecanla projenin devamını beklediklerini ifade ederek şunları söyledi: “Bölgemiz için son derece hayati bir öneme sahip bu projeye kooperatif ve muhtarlar olarak her türlü desteği sunmak için buradayız. Belediyemizin ekipleri ile birlikte burada çok verimli bir etüt saha çalışması gerçekleştirdik. Daire başkanımız ile birlikte Elmalı Ovamızda yer alan su kaynaklarımızı kuyularımızı tek tek gezerek en iyi sistemi kurmak için görüş alışverişinde bulunduk. Bu sistem mahallelerimizi büyük bir mali yükten kurtaracak. Bölgemizin sorunlarıyla yakından Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e tüm mahallelim ve çiftçilerimiz adına canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyorum. Dualarımızın onunla. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

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