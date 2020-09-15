YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kapalı Hayvan Pazarı Projesnde ilk kazma vuruldu

Kapalı Hayvan Pazarı Projesnde ilk kazma vuruldu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.09.2020 13:05 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta’da ilçesinde yaptığı hizmet ve hayata geçirdiği projelerle ilçenin kabuğunu kıracak projeleri hayata geçirmek için yeni çalışmalar başlatan Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, hayata geçirdiği projelerle ilçenin çehresini değiştiriyor.Daha modern bir ilçe için projelerini tek tek hayata geçiren ve yaptığı hizmetlerle halkın takdirini kazanan Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 8 bin metrekare alan üzerinde 3 bin metrekare otopark ve 5 bin metrekare alan üzerinde kurulacak olan “Kapalı Hayvan Pazarı” projesinin temelinde ilk kazmanın vurulduğunu söyledi.

Kapalı Hayvan Pazarı Projesnde ilk kazma vuruldu

Adıyaman’ın Kahta’da ilçesinde yaptığı hizmet ve hayata geçirdiği projelerle ilçenin kabuğunu kıracak projeleri hayata geçirmek için yeni çalışmalar başlatan Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, hayata geçirdiği projelerle ilçenin çehresini değiştiriyor.
Daha modern bir ilçe için projelerini tek tek hayata geçiren ve yaptığı hizmetlerle halkın takdirini kazanan Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 8 bin metrekare alan üzerinde 3 bin metrekare otopark ve 5 bin metrekare alan üzerinde kurulacak olan “Kapalı Hayvan Pazarı” projesinin temelinde ilk kazmanın vurulduğunu söyledi. Turanlı "Seçim Öncesi söz verdiğimiz Kapalı Hayvan Pazarı (Mezat) projemiz için göreve geldiğimiz gün itibari ile gerekli kurumlara projemizi sunarak Diyarbakır yolu üzerinde bulunan hazineye ait arazi tahsisi talebinde bulunduk. İlgili kurumlar tarafından talebimize bir yıl aradan sonra ret cevabı geldi. Projemize olumsuz cevap verildiler. Biz de bir yıl gecikmeli de olsa belediye olarak kendi imkanlarımız dahilinde projemize başladık. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Cami Mahallesi, Mezbahane yanı, Karşıyaka mezarlığı yolu üzerinde 8 bin metrekare alan üzerinde 5 bin metre kare Kapalı Hayvan Pazarı (Mezat) projemizin zemin dolgu, tesviye ve zemin güçlendirme çalışmalarımızın ardından temeli kazıldı. Allah’ın izniyle kısa sürede projemizi tamamladıktan sonra haftada 1 gün yetersiz olan hayvan pazarımızı 2 güne çıkarmayı planlıyoruz. İlçemize hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu

Kapalı Hayvan Pazarı Projesnde ilk kazma vuruldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:40
Sabah
06:02
Öğle
12:27
İkindi
15:58
Akşam
18:42
Yatsı
19:59

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Fidan Eczanesi
Merkez
İlkay Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
İnan Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Takla atan otomobil sürücüsü kayıplara karıştı
Takla atan otomobil sürücüsü kayıplara karıştı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
Samsat’ta İKA’nın Mali Destek Programı tanıtıldı
Samsat’ta İKA’nın Mali Destek Programı tanıtıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.