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Kapalı iş yerinin bodrum katını kafe tarzında düzenleyen işletmeciye işlem yapıldı

KONYA HABERLERİ  | 06.04.2020 00:41 | Son Güncelleme

Kapalı iş yerinin bodrum katını kafe tarzında düzenleyen işletmeciye işlem yapıldı

Konya'da kapalı iş yerinin bodrum katını kafe tarzında düzenleyen işletmeci ve müşterilerine işlem yapıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan mekanlarda denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, Merkez Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin bodrum katının kafe tarzında düzenlendiği ve müşterilerin telefonla haberleşerek içeriye girdikleri tespit edildi.

İçeride bulunan şahıslara idari, iş yeri işletmecisi hakkında ise adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Kafe koronavirüs müşteri

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