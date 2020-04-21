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Kapalı Pazar Yeri’ne dezenfektan tünelleri yerleştirildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.04.2020 17:53 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kapalı pazar yerine bugüne kadar uygulanan hijyen önlemlerine ek olarak dezenfektan tünelleri yerleştirildi.Ülkemizde korona virüs tedbirleri çerçevesinde hijyen açısından ortaya konulan uygulamalara Bandırma’da bir yenisi daha eklendi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kapalı pazar yerine bugüne kadar uygulanan hijyen önlemlerine ek olarak dezenfektan tünelleri yerleştirildi.
Ülkemizde korona virüs tedbirleri çerçevesinde hijyen açısından ortaya konulan uygulamalara Bandırma’da bir yenisi daha eklendi. Bandırma Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı’na dezenfektan tünelleri yerleştirildi. Salgınla mücadele kapsamında Pazar Yerine alışverişe gelen vatandaşların sağlığının en iyi şekilde korunması için giriş bölümüne Mobil Dezenfektan Kabinleri monte edildi. Hıfzısıhha Kurulu kararları gereğince salgın müddetince sadece ana kapıdan giriş sağlanan pazar yerinde haftanın 3 günü semt pazarları kuruluyor. Pazar yerine gelen her vatandaşa maske verilerek ateş ölçümünün devam ettiği pazar yerinde kapı girişine monte edilen dezenfektan tünelinde vatandaşlar dezenfekte edildikten sonra alışverişlerine devam edebiliyor.

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