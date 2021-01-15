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  4. Kapatılan işletmede aynı suçu ikinci kez işlediler

Kapatılan işletmede aynı suçu ikinci kez işlediler

15.01.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta kısıtlama kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile faaliyetleri durdurulan kıraathane, verilen cezaya rağmen faaliyet gösterirken basıldı.Sivas’ta polis ekipleri kısıtlama kurallarına rağmen faaliyet gösterdiği ihbarı yapılan bir kıraathaneye baskın düzenledi.

Sivas’ta kısıtlama kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile faaliyetleri durdurulan kıraathane, verilen cezaya rağmen faaliyet gösterirken basıldı.
Sivas’ta polis ekipleri kısıtlama kurallarına rağmen faaliyet gösterdiği ihbarı yapılan bir kıraathaneye baskın düzenledi. Kıraathanenin açık olduğu ve içerisinde 12 kişinin kağıt oyunları oynadıkları tespit edildi. İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına uymayan iş yeri sorumlusuna 3 bin 150 TL, diğer 12 şahsa ise 427’şer TL olmak üzere, toplamda 13 bin 398 TL tutarında idari para cezası uygulanmak üzere tutanak düzenlendi. Aynı işletmenin bir süre önce yine kısıtlama kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile faaliyetlerine son verildiği öğrenildi.

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