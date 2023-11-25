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Kapıcılar Kralı'nın İbram'ıydı! Kemal Sunal efsanesinin iki kardeşi yıllar içindeki değişimiyle çok şaşırttı

25.11.2023 08:57 | Son Güncelleme:
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Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Kapıcılar Kralı'nda 'Seyit'in oğlu İbram' olarak hafızalara kazınan oyuncu Soner Yağız aradan geçen 47 yılın ardından değişimiyle çok şaşırttı. Filmin iki kardeşi yıllar sonra filmde yer alan apartmanın önünde tarihi buluşma gerçekleştirmişti. Şimdilerde 50'lerinde olan Soner Yağız ve filmde kız kardeşine hayat veren oyuncu Banu Bolaman'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Oyuncuları arasında Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Bilge Zobu, Sevda Ferdağ ve Sevil Üstekin gibi usta isimlerin yer aldığı Kapıcılar Kralı filmi dönemin efsaneleşmiş filmleri arasında yer alıyor. Filmde usta oyuncu Kemal Sunal'ın canlandırdığı Kapıcı Seyit'in oğlu rolünde yer alan İbram, başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çekiyordu. Şimdilerde 50'lerinde olan İbram'ın değişimini gören tanıyamadı.

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, senaryosunu da Umur Bugay'ın yazdığı Kapıcılar Kralı filmi aradan geçen 47 yıla rağmen hala izleniyor.

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Yeşilçam ünlülerini ve mekanlarını bulup sosyal medyada paylaşan oyuncu Doğan Güneş, geçtiğimiz yıllarda Kapıcılar Kralı'nın iki kardeşini bir araya getirmişti.

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Kemal Sunal’ın Kapıcılar Kralı filminde çocuklarını oynayan abi kardeş Soner Yağız ile Banu Bolaman geçtiğimiz yıllarda filmin geçtiği apartmanın önünde poz vererek tarihi bir buluşma gerçekleştirmişti.

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İki kardeşi canlandıran oyuncular Soner Yağız ve Banu Bolaman şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

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Filmde babasına yardım eden ve hafızalara kazınan repliklerin baş kahramanı olan İbram şimdilerde 50'li yaşlarında.


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kapıcılar kralı Oyuncu
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