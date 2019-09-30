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Kapıda vize uygulaması başlatan Batı Afrika ülkesi Sierra Leone hakkında bilinmeyenler!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SEYAHAT  | 30.09.2019 11:20 | Son Güncelleme

Sierra Leone hakkında bilgi edindikten sonra burası seyahat planlarınız arasına dahil edebileceğiniz bir yer olabilir çünkü artık Türk vatandaşları için kapıda vize kolaylığı sağlanıyor! İşte Sierra Leone hakkında bilmeniz gerekenler...

Bir Batı Afrika ülkesi olan Sierra Leone, kültür ve coğrafya olarak bize uzak olsa da görülmeye değer güzelliklere sahip. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sierra Leone, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülke için kapıda vize uygulaması başlattı. Avrupa’ya seyahat etmenin maddi ve manevi çok zor olduğu şu günlerde kapıda vizeyle girebileceğiniz Batı Afrika ülkesi Sierra Leone için seyahat planlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Sierra Leone’yi tanımak için geç kalmadınız. Yeni gezi rotalarınıza Afrika’yı eklerseniz Sierra Leone de mutlaka gezeceğiniz yerler arasında olsun. İşte detaylar...

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