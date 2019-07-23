Kapıda vize veren 40 ülke

Kapıda vize veren ülkeler sağ olsun :) bizlere diğer vizelere göre daha kolay bir imkan sunuyor. Çoğu zaman iki fotoğraf, vize ücreti, rezervasyon ve formu doldurmak yeterli olabiliyor.
Gezilerimizde Shengen vizesi haricinde bize biraz daha kolay gelen bir adımdır kapıda vize olayı. Büyük bir çoğunluğu Asya ve Afrika kıtasında olmak üzere yaklaşık 40 civarında ülke bizlere kapıda vize kolaylığını sunmakta. Kolaylık derken tabi gönül isterdi vizesiz girelim :) Dediğim gibi Shengen vizesindeki evrak stresi insana yetiyor artıyor bile :) Gittiğiniz ülkeyi ve civarını araba kiralama ile özgürce keşfedebilirsiniz.
İşte kapıda vize veren ülkelerin listesi;
Azerbaycan : Sadece hava limanlarında 30 günlük vize verilmektedir. Yeşil pasaport sahipleri vizesiz giriş yapabilir. Vize ücreti 10 $'dır.
Bahreyn : 2 haftalık vize sınır kapılarında alınabilir. Yeşil pasaport sahipleri vizesiz giriş yapabilir. Vize ücreti 15 $'dır.
Bhutan : Tur operatörü ile giriş yapılabilir.
Birleşik Arap Emirlikleri : (Transit vizesiz, Dubai vize istiyor) Sınır kapılarında 30 günlük vize alınabilir. Yeşil pasaport sahipleri vizeden muaftır. Vize ücreti 100 $'dır.
Burundi : 30 günlük kapıda vize alınabiliyor. Yeşil pasaport sahipleri vizesiz giriş yapabilir.
Cibuti : Kapıda vize alınabiliyor. Yeşil pasaport sahipleri vizesiz giriş yapabilir.
Doğu Timor : Sınır kapılarında 30 günlük vize alınabilir. Yeşil pasaport sahipleri vizeye tabidir. Vize ücreti 30 $'dır.
Dominik Cumhuriyeti : Vize gereği yoktur, sınır kapılarında 10 $ karşılığında turist kartı verilmektedir.
Ermenistan : Sınır kapılarından 120 güne kadar vize alınabilmektedir. Yeşil pasaport sahipleri vizeye tabidir. 21 günlük vize ücreti 3.000 Amd'dır.
Fildişi Sahilleri : E-vizeyle ülkeye giriş yapılabiliyor. Yeşil pasaport sahipleri vizesiz giriş yapabilir.
Güney Afrika Cumhuriyeti : 30 günlük vize sınır kapılarında alınabilir. Yeşil pasaport sahipleri vizesiz giriş yapabilirler. Vize ücreti yoktur.
Irak : Sadece havalimanlarından girişte 30 günlük vize alınabilmektedir. Yeşil pasaport sahipleri vizesiz giriş yapabilir. Vize ücreti 60 $'dır.
Kamboçya : Sınır kapılarında 30 günlük vize alınabilir. Yeşil pasaport sahipleri vizeye tabi değildir. Vize ücreti 30 $'dır.
Kenya : 90 günlük kapıda vize alınabilir. Yeşil pasaport sahipleri de kapıda vize almalıdır. Vize ücreti 50 $'dır. East Afrika vizesi alarak Uganda ve Kenya'yı gezebilirsiniz. Daha önce bu vize Ruanda'yı da kaplıyordu, fakat ülke 2018 Ocak ayında vizeleri kaldırdı. East Afrika vizesi 100 $'dır
Komor Federe İslam Cumhuriyet : 30 günlük kapıda vize alınabilir. Yeşil pasaport sahipleri de kapıda vize almalıdır. Vize ücreti 50 $'dır.
Kuveyt : Sınır kapılarında 90 günlük vize alınabilir. Yeşil pasaport sahipleri vizeye tabi değildir. Vize ücreti yoktur.
Madagaskar : Sınır kapısında 90 günlük vize alınabilir. Yeşil pasaport sahipleri de kapıda vize almalıdır. Vize ücreti 30 $'dır.
Meksika : Sınır kapısında ya da E-vize olarak ülkeye giriş yapılabilir. Yeşil pasaport sahipleri de ülkeyi vizesiz ziyaret edebilmektedir. Vize ücretinden muaftır.
Mozambik : Sınır kapısında 30 günlüklük vize alınabilir. Yeşil pasaport sahipleri de kapıda vize almalıdır. Vize ücreti 84 $'dır.
Myanmar : E-vize ile ülkeye giriş yapılabilmektedir. Yeşil pasaport sahipleride vize alması gerekmektedir. Vize ücreti 50 $'dır.
Nepal : 90 günlük kapıda vize alınabilir. Yeşil pasaport sahipleri de kapıda vize almalıdır. 15 gün 25 $, 30 gün 40 $ ve 90 gün 100 $ vize ücretidir. Vize yazılarımı buradan okuyabilirsiniz.
Palau : 30 günlük kapıda vize alınabiliyor. Yeşil pasaport sahipleri de kapıda vize almalıdır. Vize ücreti 50 $'dır.
Sri Lanka : Sınır kapılarında ya da e-vize olarak 30 günlük vize alabilirsiniz. Yeşil pasaport sahipleri vizeden muaftır. Vize ücreti 30 $'dır.
Senegal : E-vize alarak ülkeye giriş sağlayabilirsiniz. Yeşil Pasaport sahipleride vize almalıdır.
Sudan : 30 günlük kapıda vize alınabiliyor. Yeşil pasaport sahipleri de kapıda vize almalıdır. Vize ücreti 100 $'dır.
Tacikistan : Sınır kapısında vize alınmadan önce www.visa.gov.tj sitesinden onay belgesi alınarak kapıda vize alınabilmektedir. Yeşil pasaport sahipleri vizeden muaftır. Vize ücreti 50 $'ı bulmaktadır.
Tanzanya : 90 günlük kapıda vize alınabilir. Yeşil pasaport sahipleri vizesiz seyahat etme hakkına sahip fakat gezimde yeşil pasaportlu birinin vize aldığına şahit oldum. Vize ücreti 50 $'dır. East Afrika vizesi alarak Uganda ve Kenya'yı gezebilirsiniz. Daha önce bu vize Ruanda'yı da kaplıyordu, fakat ülke 2018 Ocak ayında vizeleri kaldırdı. East Afrika vizesi 100 $'dır. Vize yazılarımı buradan okuyabilirsiniz.
Tayvan : Sınır kapılarında 30 günlük vize alınabilmektedir. Yeşil pasaport sahipleri vizesiz ziyaret edebilmektedir. Ülkeye girişte vize ücreti ödenmemektedir.
Togo : 30 günlük kapıda vize alınabilir. Yeşil pasaport sahipleri de kapıda vize almalıdır. Vize ücreti 50 $'dır.
Uganda : 90 günlük kapıda vize alınabilir. Yeşil pasaport sahipleri de kapıda vize almalıdır. Vize ücreti 50 $'dır. East Afrika vizesi alarak Uganda ve Kenya'yı gezebilirsiniz. Daha önce bu vize
Ruanda'yı da kaplıyordu, fakat ülke 2018 Ocak ayında vizeleri kaldırdı. East Afrika vizesi 100 $'dır.
Umman : 30 günlük kapıda vize alınabilir. Yeşil pasaport sahipleri vizesiz seyahat etme hakkına sahip. Vize ücreti 13 $'dır.
Yeşil Burun Adaları : 30 günlük kapıda vize alınabilir. Yeşil pasaport sahipleri vizesiz seyahat etme hakkına sahip. Vize ücreti 25 €'dur.
Yunanistan ( Kos, Midilli, Samos, Sakız, İstanköy ve Meis adaları kapıda vize ile 1 ila 14 gün arasında gezi gerçekleştirebilirsiniz. )
Zambiya : Kapıda 30 günlük vize alınabiliyor. Yeşil pasaport sahipleri de kapıda vize almalıdır. Vize ücreti 30 $'dır.
Yukarıda belirttiğim gibi ülke sayısı çok fazla olmasa da görülecek çok ilginç ülkeler bizlere kapıda vize imkanını verebilmekte. Ülke hakkında ve vize hakkında ziyaretiniz öncesi güncel bilgi edinmek için Dışişleri Bakanlığının sitesini ziyaret etmenizi öneririm.
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