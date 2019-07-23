Kapıda vize veren 40 ülke

Kapıda vize veren ülkeler sağ olsun :) bizlere diğer vizelere göre daha kolay bir imkan sunuyor. Çoğu zaman iki fotoğraf, vize ücreti, rezervasyon ve formu doldurmak yeterli olabiliyor.

Gezilerimizde Shengen vizesi haricinde bize biraz daha kolay gelen bir adımdır kapıda vize olayı. Büyük bir çoğunluğu Asya ve Afrika kıtasında olmak üzere yaklaşık 40 civarında ülke bizlere kapıda vize kolaylığını sunmakta. Kolaylık derken tabi gönül isterdi vizesiz girelim :) Dediğim gibi Shengen vizesindeki evrak stresi insana yetiyor artıyor bile :) Gittiğiniz ülkeyi ve civarını araba kiralama ile özgürce keşfedebilirsiniz.

İşte kapıda vize veren ülkelerin listesi;