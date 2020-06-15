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Kapıdağ Rüzgar enerjisi merkezi oluyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.06.2020 14:42 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Marmara Bölgesinde bulunan Kapıdağ Yarımadası rüzgar enerjisi üretimi için rüzgar gülleri kurulmaya başladı.

Balıkesir’in Marmara Bölgesinde bulunan Kapıdağ Yarımadası rüzgar enerjisi üretimi için rüzgar gülleri kurulmaya başladı. Çevrede oturan vatandaşlar ağaçların kesilerek, beton yollar yapılmasına tepki gösteriyor.
Kapıdağ’ın “Çakıltepe” bölgesine, Ankaralı firma bir tarafından 2014 yılından önce kurulan 15 adet rüzgar gülünden sonra şimdide 4 adet yeni rüzgar gülü için de kurulması kararı alındı. Kapıdağ Bölgesinde çok sayıda gürgen, meşe ve makilik alanın rüzgar gülleri için kesilmesinin doğa ve çevre için kayıp olduğuna dikkat çekiliyor. Rüzgar gülü dikilen bölgeye en yakın yerleşim bölgesi olan Erdek’e bağlı İlhan Mahallesi Muhtarı Serdar Alakuş, rüzgar enerjisine karşı olmadıklarını ancak, Kapıdağ’ın geleceği için endişelerinin bulunduğunu vurgularken, şunları söyledi: “Bu rüzgar güllerinin kanat boyu 80 metre olup, gövde boyları ise 100-120 metre arasında değişiyor. Çalışırken büyük gürültü çıkardıkları için onlara yakın yerleşim yerlerinde oturanlar için tabii ki çok rahatsız edici. Şimdi bazı şirketlerin, yine çok sayıda rüzgar gülü için yetkili makamlardan izin alma aşamasında bulunduklarını duyuyor ve Kapıdağ’ın geleceği adına endişe içine düşüyoruz” dedi.
Rüzgar güllerine ulaşım için beton yollar yapılıyor
15 rüzgar gülünün faaliyette olduğu bölgede, ilgili şirket adına Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kesilen çok sayıda ağacın yerine büyük beton yollar yapılıyor. Kazdağları’ndan sonra ülkemizin en çok oksijen üreten bölgesi olan Kapıdağ’ın, parsel parsel rüzgar gülleri için satılması eleştirilere yol açıyor.

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