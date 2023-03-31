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Kapıköy Sınır Kapısı 24 saat hizmete başladı

31.03.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'nın 24 saat kesintisiz hizmete başladığını belirtti.

Çeliktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Van'ın 125 milyon nüfuslu bir pazarın çekim merkezi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin önemli destinasyonlarından Van'ın dünyanın sayılı yer altı kaynaklarına ve turizm pazarına sahip İran'a komşu olduğunu belirten Çeliktaş, "2014'te odamız tarafından 'yüzümüzü doğuya dönüyoruz' sloganıyla başlatılan çalışmalar neticesinde İran ile ilişkilerimiz artmıştır. Bu kapsamda İran'ın sınır kentleri başta olmak üzere ülke genelinde ilimizin potansiyeli tanıtılmış, şehrimizde festivaller düzenlenmiş ve yeni turizm yatırımlarının hayata geçirilmesiyle yılda 500 bini aşkın İranlı vatandaş şehrimizi ziyaret etmiştir." bilgisini verdi.

Kent için çok önemli olan Kapıköy Sınır Kapısı'nın 2019'da modernize edilerek hizmete açıldığını anımsatan Çeliktaş, şunları kaydetti:

"Kapıköy Sınır Kapısı'nın modernize edilmesi sonrası odamızın en büyük ve haklı taleplerinden bir tanesi, 7 gün 24 saat esaslı hizmet vermesi olmuştur. Hemen her platformda ve ilgili tüm görüşmelerde dile getirdiğimiz talep dün itibarıyla karşılık bulmuştur. Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar ve diğer tüm kurumlardan bıkmadan, usanmadan talep ettiğimiz üzere Kapıköy Sınır Kapısı 7 gün 24 saat hizmete başlamıştır. Karşılıklı olarak İran'ın da meseleyi bu minvalde sahiplenmesi bizleri sevindirmiş ve sonuç itibarıyla şehrimiz için tarihi bir adım atılmıştır. Başta şehrimiz olmak üzere ülkemiz turizmine, ekonomisine, ticaretine ve ihracatına katma değer katacak Kapıköy Sınır Kapısı'nın 7 gün 24 saat hizmet vermesi için çaba gösteren ve olur veren tüm kurumlara ve ilgili yöneticilere teşekkür ederiz."

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Van Kapıköy Sınır Kapısı

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