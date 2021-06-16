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Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın yakıt tankında 116 kilo 426 gram esrar ele geçirildi

16.06.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın yakıt tankında 116 kilo 426 gram esrar ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın yakıt deposunda 116 kilo 426 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen ve analiz sonucunda riskli görülerek ihbar kayıtlarına alınan bir tırın giriş işlemlerinin yapıldığı sırada bilgi sistemi uyarı verdi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince tır, x-ray taramasına sevk edildi.

Kontroller sonucunda aracın sağ ve sol yakıt depolarının içine yapılan bölmelerde 105 pakette 116 kilo 426 gram esrar ele geçirildi.

Sürücü M.A. gözaltına alındı.

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