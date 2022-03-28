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Kapıkule'de tırda ele geçirilen tarihi eserlerin tasnifi tamamlandı

28.03.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışına kaçırılmak istenen eserlerin 14 bin 700 bakır, bronz, gümüş ve altın sikke ile bronz heykel parçalarının da arasında yer aldığı 700 arkeolojik ve etnografik eser olduğu belirlendi

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda ele geçirilen 15 binden fazla tarihi eserin tasnif işlemi tamamlandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda ele geçirildikten sonra Edirne Müzesine teslim edilen eserlerin, tasnif sonucu 14 bin 700 bakır, bronz, gümüş ve altın sikke ile bronz heykel parçalarının da arasında yer aldığı 700 arkeolojik ve etnografik eser olduğu belirlendi.

Mahkeme kararına dek müze emanetinde tutulacak eserler, karar sonrası envantere kaydedilecek.

- "Kolluk kuvvetlerimize ve gümrük personelimize teşekkür ediyorum"

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının son dönemde kültür varlığı eserlerine yönelik yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Birkaç gün önce Kapıkule'de Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü çalışanları tarafından 15 binden fazla tarihi eserin ele geçirildiğini hatırlatan Soytürk, "Ben öncelikle kolluk kuvvetlerimize ve gümrük personelimize teşekkür ediyorum. Kültür varlıklarımızın yurt dışına kaçırılmasını engelleme sürecinde ciddi mücadele ediyorlar. Bakanlığımız, aynı hassasiyeti yurt içerisinde, farklı ülkelere ait eserlerin yakalandığı zaman da gösteriyor. Ben tekrar eserlerin yakalanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

- Motor kısmı ve tekerlek boşluğunda yakalanmıştı

Geçen hafta Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 15 binden fazla parça sikke ve bronz heykel parçaları ele geçirilmişti.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen devriye sırasında, muhafaza ekipleri yurt dışına çıkış yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir tırdan şüphelenmiş, S.K'nin idaresindeki tır risk kriterleri kapsamında x-ray taramasına sevk edilmişti.

Taramada çekici kupasının altında yoğunluk tespit edilmişti. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tırda arama yapmış, tırın çekici kabininin altındaki motor kısmında, motorun çevresindeki doğal boşluklarda ve yemek dolabı içerisindeki eşyaların arasına gizlenmiş streç film ve bant ile sarılmış, üzerlerine çorap geçirilmiş paketler bulunmuştu.

Açılan paketlerde çeşitli türlerde toplam 66 kalemde 15 bin 751 taşınır kültür varlığı olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirilmiş, müze yetkililerinin ön tespitinde parçalar erken Bizans dönemine tarihlendirilmiş, sikke ve bronz heykel parçaları Eserler Edirne Müze Müdürlüğüne teslim edilmişti.

Tıra el konulmuş, sürücü S.K. tutuklanmıştı.

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