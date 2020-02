Kapılarımız kadınlara sonuna kadar açık

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kent Konseyi Kadın Meclisi seçimlerine katıldı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kent Konseyi Kadın Meclisi seçimlerine katıldı. Başkan Bıyık ve eşi Havva Bıyık’ın yanı sıra Darıca Kent Konseyi Başkanı Kaplan Sönmezyıldız toplantıda yer aldı. Yeni seçilen Kadın Meclisi’ne başarılar dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, belediye olarak her zaman destek vereceğini ifade etti. Şehrin yönetiminde kadınların söz sahibi olması gerektiğini belirten Başkan Bıyık, bu konuda her zaman işbirliği içinde olacaklarını söyledi. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Bıyık, ortak akılla toplumun bütün kesimleriyle şehri birlikte yönetmek istediklerini ifade etti.

Darıca’da devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Muzaffer Bıyık, “Sırasöğütler Mahallesi’nde yapılan kapalı spor salonumuzda farklı dallarda spor olanaklarını sizlerin hizmetine sunacağız. Spor yapmak isteyen kadınlara kapılarımız sonuna kadar açık. Sadece Sırasöğütler Mahallesi’nde değil Darıca’nın her mahallesinden spor yapmak isteyen kadınları bekliyoruz. İstiyoruz ki kadınlar evde oturmasın. Evde kadınlar mutlu olursa aile de mutlu olur. Spor yapmak isteyen kadınları oturdukları mahallelerden ücretsiz olarak spor salonuna otobüsle taşıyacağız” dedi.

Bilgi evlerini kadınlara açtıklarını da ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Hayata dair ne varsa sizin yanınızda olan bir belediye başkanı olacağımızı bilin. Bilgi evlerimizi kadınlarımıza açıyoruz. Çocuklarını Bilgi evlerimize getiren kadınların eve dönmeden yine bilgi evinde kendilerini geliştirebilecekleri kurslara katılmasını istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Biçki dikiş nakış kurslar gibi el beceri kurları düzenleyeceğiz. Kadınların kurslarda öğrenerek yapacakları el emeği göz nuru eserleri satarak aile ekonomilerine katkı sunmalarına da imkan sağlayacak bir yapı kuracağız” diye konuştu.