Kapış kapış! Havalar soğudu beyrana ilgi arttı

Gaziantep'in meşhur lezzetlerinden 'beyran', özellikle soğuk havalarda vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İçinde, kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatların yer aldığı beyran, havaların serinlemesi ile birlikte daha çok ilgi görmeye başladı.

‘SOĞUK HAVALARDA 3 ÖĞÜNDEN BİRİSİNDE MUTLAKA TÜKETİLİR’

Gaziantep’te havalar soğumaya başlayınca yöresel yemeklerden beyranın her 3 öğünde birisinde mutlaka tüketildiğini söyleyen Ahmet Çadır, "Bugünlerde havalar soğumaya başladı, sonbahar mevsimine giriyoruz. Tüm virüslere karşı bağışıklık kazanacağımız en önemli yemek beyrandır.

Gaziantepliler mutlaka soğuk havalarda beyran tüketir. Hava değişikliği ile birlikte de talep artmış durumda. Bu yoğunluğun sebebi insanlar sağılığını koruyorlar. İçerisinde yer alan; ilikli kemik ve et suyu ile sarımsak antibiyotik gibidir ve bağışıklığı güçlendirdiği için özellikle tercih ediliyor” diye konuştu.

Öte yandan vatandaşlar, antibiyotik etkisi olduğu için kış mevsimi öncesi beyranı sıklıkla tükettiklerini söyledi.



