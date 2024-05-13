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Kapıyı açıp taksiden indiği esnada otomobil böyle çarptı

İHA İHA
13.05.2024 08:16
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Edirne’de ticari taksi sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kapıyı açıp taksiden indiği esnada otomobil böyle çarptı

Olay, Edirne’de Şükrü Paşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi Gölet Taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan Geridönmez idaresindeki 22 T 0423 plakalı ticari taksi çalıştığı durağın önüne gelerek kapıyı açıp indiği esnada kendisine arkadan hızla gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi sürücüsü Geridönmez, iki otomobilin arasında kalarak yaralandı. Ticari taksi sürücüsüne çarpan otomobil ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Kaza anı ise taksi durağın güvenlik kamerasına an be an yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Batuhan Geridönmez, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan otomobili bulmak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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