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Kapkaç nasıl yazılır? Kapkaç ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
31.01.2024 17:57 | Son Güncelleme:
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İsim türündeki bir sözcük olan kapkaç, 2 ayrı emir kipi ögesinin birleştirilmesi sonucunda oluşturulmuştur. Bu ifade bir hırsızlık türünü temsil ederken yazılı dilde bazı durumlarda hatalı olarak kullanılır. Söz edilen kelimenin yanlış yazılmasının temel nedeni ise ayrı mı bitişik olarak mı kullanıldığının bilinmemesidir. Dolayısıyla TDK’ye göre doğru olan kapkaç yazılışı açıklanmalı ve bu ifadeyi içeren cümle örnekleri sıralanmalıdır.

Türkçede ayrı veya bitişik şekilde yazılan sayısız birleşik kelime mevcut iken, bu ifadelerin büyük bir çoğunluğunun doğru yazılışı karıştırılır. Bu nedenle kapkaç gibi günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan ifadelerin TDK’ye göre nasıl yazılması gerektiği de açıklanmalıdır. 2 ayrı emir kipinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan kapkaç sözcüğü kapıp kaçmak yoluyla yapılan bir hırsızlık türü olarak tanımlanır. Bu sözcüğün doğru yazılışı ise içerdiği ifadelerin türüyle doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla doğru kapkaç yazımının nasıl olması gerektiği açıklanırken TDK Yazım Kuralları Kılavuzu’nun ilgili kategorisinde yer alan bilgiler derlenmelidir.

Kapkaç nasıl yazılır?

Birleşik kelimelerin TDK’ye göre nasıl yazıldığını araştıran kişiler için bu ifadelerin Türkçe yazım kurallarına uygun olan kullanımlarının açıklanması önem arz eder. Bu kapsamda incelenebilen kapkaç kelimesi de 2 adet emir kipinin bir araya getirilmesi sonucunda oluşturulmuştur. Söz edilen ifade özellikle günlük konuşmalarda sıkça kullanılırken, yazılı dile ait metinlerde de yer alabilir. Bu nedenle ele alınan bu birleşik fiile yönelik olarak en çok yanıt aranan “Kapkaç ayrı mı yazılır?” sorusunun yanıtı “hayır” şeklinde belirtilmelidir.

Kapkaç TDK’ye göre bitişik olarak yazılması doğru olan birleşik sözcükler arasındadır. Nitekim doğru olan kapkaç yazımı hakkında bilgi edinilmesi için TDK Yazım Kuralları Kılavuzu’nun bitişik olarak yazılan birleşik kelimeler kategorisine göz atılması yeterlidir. İlgili kaynağa başvurulduğu takdirde 1 veya 2 ögesi emir kipiyle kurulan birleşik kelimelerin mutlaka bitişik olarak yazılması gerektiği anlaşılır.

Dolayısıyla kapkaç kelimesi bu sözcüğü oluşturan 2 ayrı ifade arasında boşluk bırakılmayacak şekilde olmalıdır. Sunulan bilgiler çerçevesinde kapkaç TDK onaylı doğru yazılışı ve yazılı dildeki hatalı kullanımı şu şekilde olan bir kelimedir:

  • Kapkaç (doğru yazılışı)
  • Kap kaç (yanlış yazılışı)

Kapkaç bitişik mi yazılır?

2 ögesi de emir kipi olan kapkaç sözcüğü bitişik olarak yazılması gerektiği bilinen birleşik kelimelerdendir. Bu ifadenin doğru yazılışının bitişik şekilde olması gerektiği TDK güncel çevrim içi sözlüğü üzerinden araştırma yapıldığı zaman da anlaşılır.

Söz edilen bu isim türündeki sözcük, TDK güncel sözlüğünde kapıp kaçmak yoluyla yapılan bir hırsızlık türü olarak tanımlanırken bitişik şekilde yazılıdır. Yazılı metinlerde ayrı olarak kullanılmaması gereken bu sözcüğün TDK onaylı yazımının pekiştirilmesi için kapkaç doğru yazılışı üzerine detaylı inceleme yapılmasını sağlaması amacıyla oluşturulan cümle örnekleri ise aşağıdaki gibidir:

  • Geçenlerde tanık olduğumuz kapkaç olayının sonucunda iki kişinin yaralandığını öğrenince çok üzüldük.
  • İstanbul gibi kalabalık şehirlerde kapkaç olaylarının gerçekleşme oranının yüksek olması neredeyse her bir vatandaşı korkutuyor.
  • Kapkaç suçunun yalnızca sokaklardaki yayaları değil aynı zamanda park halindeki araçları da tehdit ettiği biliniyor.
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