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Kapkaçcı tutuklandı

MALATYA HABERLERİ  | 18.03.2020 16:08 | Son Güncelleme

Malatya’da, 2 kapkaç şüphelisinden 1’i tutuklandı.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Malatya merkez ilçe Battalgazi Beydağı Mahallesi’nde M.K’nin içerisinde 5 bin lira bulunan cüzdanı kapkaç yöntemiyle çaldıkları ileri sürülen .D.

Malatya’da, 2 kapkaç şüphelisinden 1’i tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Malatya merkez ilçe Battalgazi Beydağı Mahallesi’nde M.K’nin içerisinde 5 bin lira bulunan cüzdanı kapkaç yöntemiyle çaldıkları ileri sürülen .D. ve A.D isimli iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, iki şüphelinin kimliğini belirledi.
Yakalanan şüpheliler S.D. ve A.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.D’nin mahkeme tarafından tutuklandığı bildirilirken, A.D’nin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.

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