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Kaplumbağaların yumurta bıraktığı Adana'daki kumsalda 353 yuvadan yavru çıkışları sürüyor

08.09.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Karataş ilçesinde bulunan Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, 17 yılda yaklaşık 250 bin yeşil deniz kaplumbağası ve carretta caretta Akdeniz'in sularıyla buluştu.

Türkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarından Çukurova Deltası'nın en geniş lagünü olan Akyatan ile Akdeniz arasında yer alan Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu sezon yaklaşık 350 kaplumbağa yuvası bulunuyor.

Kumun altındaki yuvalarında kuluçka dönemini tamamlayan yavrular, yumurtalarından çıkarak mavi sulara ulaşıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile alanda çalışma yürüten sivil toplum kuruluşu görevlileri de yumurtasından çıkamayan veya kumsaldaki engellere takılan yavrulara yardım ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca, AA muhabirine, dünyada bilinen yedi deniz kaplumbağası türünden iribaşlı deniz kaplumbağası (caretta caretta) ve yeşil deniz kaplumbağası türlerinin Akdeniz sahillerinde yuvalama yaptığını söyledi.

Adana ve Hatay 2'şer, Mersin'de de 4 olmak üzere bölge müdürlüklerinde 8 yuvalama alanı bulunduğunu belirten Atmaca, bu alanlarda yoğun yuvalama ve yavru çıkışı gözlemlendiğine dikkati çekti.

Türkiye'de bulunan 21 deniz kaplumbağası yuvalama sahilinden 2'sinin Adana'da yer aldığını anlatan Atmaca, bu alanların 2006'da yaban hayatı geliştirme sahası statüsüyle koruma altına alındığını hatırlattı.

Atmaca, Yumurtalık ve Akyatan lagün sahillerinin deniz kaplumbağaları için çok önemli yuvalama alanları olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Akyatan'da 2006'dan itibaren deniz kaplumbağalarının yuvalama, koruma, takip ve envanter çalışmaları sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde devam etmektedir. 2006'dan bu yana yaklaşık 250 bin deniz kaplumbağasının yuvadan çıkıp denize ulaşmasını sağladık. Bu veriler elimizde mevcuttur ve çalışmalarımız bu yıl da devam etmektedir. Bu yıl Akyatan'da kıyı alanlarımızda 353 yuva tespit edildi ve 3 bin 600 üzerinde yavru çıkışı gözlemlendi."

Atmaca, yavru çıkışlarının devam ettiği kumsalda ekiplerin de çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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Adana deniz kaplumbağası yavru

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