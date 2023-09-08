Kapüşon nasıl yazılır? Kapüşon mu kapşon mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe hem kendi bünyesinde bulunan hem de diğer dillerden aldığı kelimelerle birlikte zengin diller arasında bulunur. Bu sözcükler içerisinde çeşitli sözcük grupları bulunur. Kelimelerin çok fazla olması nedeniyle bazı sözcüklerin hatalı kullanımları olasıdır. Günümüzde bazı kelimeler vardır ki çok fazla yazım yanlışı yapılır. Kapüşon sözcüğü de sıklıkla yanlış yazılan kelimelerden bir tanesidir. Kapüşon sözcüğü gündelik yaşamın birçok noktasında kullanılır. Ancak buna rağmen yazılışı ve telaffuz edilişi bakımında çok fazla hata yapılan sözcükler arasında kapüşon sözcüğü başta gelir. Bu tür sözcükler özellikle Türkçe ağız yapısına aykırı olmasından dolayı yanlış söylenip, yanlış yazılır.

Kapüşon nasıl yazılır?

Kapüşon TDK sözlüklerine göre dilimize Fransızcadan geçen bir sözcük olarak Türkçeleşmiş ve günlük yaşamda sıklıkla kullanılan bir kelime haline gelmiştir. Kapüşon sözcük anlamı olarak palto, mont, hırka gibi kıyafetlerin arkadan yakasına dikili bulunan külah şeklindeki bir şapkadır. Kış aylarında oldukça kullanışlı olan kapüşon kardan, soğuktan korunmak için en iyi yöntemlerden biridir. Bu sözcük halk arasında kapşon olarak telaffuz edilir. Dilimize yabancı dillerden geçen kelimelerin kullanımında hatalar yapılması çok sık karşılaşılan bir durumdur. Bunun nedeni ağız yapısının alışık olmamasıdır. Bu sebeple kapüşon yazımı sıklıkla araştırılan sözcüklerin arasında başta gelir.

Kapüşon mu kapşon mu?

Kapşon kelimesinin doğru yazım biçimi kapüşon olarak belirlenmiştir. Pek çok yerde kapşon biçiminde yazıldığı görülür. Ancak kelimenin ‘kapşon’ biçimindeki yazımı hatalıdır. Kelimelerin hatalı kullanımlarının yaygın hale gelmesi bilgi kirliliğine neden olur. Aynı zamanda yazıların kalitesini düşürür. Kapüşon gibi gündelik yaşamda sıklıkla kullanılan kelimelerin doğru yazımını bilmek son derece önemlidir. Kapüşon doğru yazılışı ‘kapüşon’ biçimindedir.







