YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. "Kar Fırtınaları Projesi"nin 2024 sezonu Erciyes'te açıldı

"Kar Fırtınaları Projesi"nin 2024 sezonu Erciyes'te açıldı

04.01.2024 13:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de aralarında dezavantajlı çocukların da yer aldığı kayak eğitimini kapsayan "Kar Fırtınaları Projesi"nin 2024 sezonu Erciyes'te törenle başladı.

Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan projenin yeni sezon açılışı için Tekir Kapı'da düzenlenen törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, her mahallede, sokakta gençleri sporla buluşturduklarını söyledi.

Her çocuğun kayak yapmasını arzuladıklarını ifade eden Çiçek, "Eğer gerçekten kayak buranın en önemli sportif faaliyetiyse kış sporlarının merkezi eğer burasıysa buradan önce Kayseri'nin pırlanta çocukları yararlanacak. İstiyorum ki bu proje büyüye büyüye bir fırtınaya yol açsın, Kayseri'de kayak yapmayan öğrencimiz kalmasın, teleferiğe binmeyen, süzüle süzüle kaymayan öğrencimiz kalmasın. Buradan şampiyonlar çıkaralım, şampiyonalarda Kayserili çocuklar bayrağımızı zirvelerde dalgalandırsın. Bu olacak, belki bugün değil ama olacak." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de çocukları kayakla tanıştırmak, onların yeteneklerini tespit etmek, kayağa alıştırmak amacıyla hazırladıkları projenin meyvelerini alacaklarını dile getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise 80. Yıl İlköğretim Okulu'nu pilot okul seçtiklerini, 1500 öğrencinin tarandığını, 200 öğrenciyi projeye dahil etmeyi planladıklarını bildirdi.

Çocukların kayak yapabilmesi için gerekli teçhizatı da sağladıklarını anlatan Kabakcı, "Bu yıl Sayın Valimizin destekleriyle bakanlığımızdan önemli ölçüde board ve alp disiplinindeki malzeme tedarikini gerçekleştirdik. Türkiye'ye örnek olacak bu projeyle olimpik yolda altyapı sporcularımızı buralardan yetiştireceğiz. Kış sporlarında ülkemizin bu tür çalışmalara ihtiyacı var. Önümüzdeki kış oyunlarında buralardan çıkacak sporcularımız yarışacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek, sürdüğü kar motoruyla çocukları gezdirdi. Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise öğrencilerle sohbet etti.

Öte yandan, geçen yıl başlatılan projeye katılan öğrenciler de kayak yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldıŞehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldı
Van’daki iş yerleri fiyat listelerini asmaya başladıVan’daki iş yerleri fiyat listelerini asmaya başladı
Iraklı polisler Türkçe öğreniyorIraklı polisler Türkçe öğreniyor
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 6 Ocak Cumartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:48
İkindi
15:16
Akşam
17:37
Yatsı
19:00

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Cumartesi

Merkez eczanesi
Kocasinan
Nevin eczanesi
Melikgazi
Beta eczanesi
Talas
Demet eczanesi
Kocasinan
İpek birer eczanesi
Melikgazi
Hipokrat eczanesi
Melikgazi
Irem eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.