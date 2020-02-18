"Kar kaplanları" İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısında nöbette

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan önemli güzergahlardan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde görev yapan kara yolları ekipleri, 7/24 esasına göre çalışarak yolu ulaşıma açık tutuyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde son bir haftadır etkili olan kar yağışının ardından kara yolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen ve her gün on binlerce aracın geçtiği Bolu Dağı Tüneli kesiminde yolun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapanmaması için ekiplerce kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

"Kar kaplanları", otoyolun Kaynaşlı ile Abant Kavşağı arasındaki toplam uzunluğu 23 kilometre olan kısımda yaralamalı ve hasarlı trafik kazaları ile yolda kayarak makaslayan tırlar nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için 7/24 esasına göre görev yapıyor.

- Bölge 90 kamerayla izleniyor

Kaynaşlı ile Abant Kavşağı arasında yer alan 23 kilometre alan, 90 kamerayla izleniyor.

Bolu Dağı Tüneli İşletme Şefliğinden takip edilen kameralara yansıyan olumsuzluklara ekipler, kısa sürede müdahale ediyor.