YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

29.01.2021 19:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Malatya merkez ve ilçelerde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Malatya merkez ve ilçelerde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sabah saatlerinde TOKİ ve Karagöz mevkiinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Gece saatlerinde etkisini artırarak devam ettiren kar yağışıyla birlikte Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekipler, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına yol temizleme, karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmaları yerinde görmek için TOKİ ve Karagöz mevkiinde çalışan ekiplerle bir araya gelen Başkan Gürkan, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Malatya şehir merkezinin yüksek kesimlerinden olan TOKİ ve Karagöz mevkiindeki çalışmaları inceleyen Başkan Gürkan, çalışan personellerle bir süre sohbet etti. Çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Başkan Gürkan’a vatandaşlar, yapılan karla mücadele çalışmalarından dolayı memnun olduklarını ilettiler.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Gürkan daha sonra TOKİ ve Karagöz mevkiinde otobüs durağında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne gitmek için otobüs bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra, bekleyen vatandaşları özel araçla hastaneye gitmelerini sağladı. TOKİ ve Karagöz mevkiinden şehir merkezine, iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlarla da görüşen Başkan Gürkan, otobüs bekleyen vatandaşları kendi aracına alarak şehir merkezine gitmelerini sağladı.

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım!
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

Malatya Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:03
Sabah
07:28
Öğle
12:45
İkindi
15:28
Akşam
17:52
Yatsı
19:11

Malatya Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Burcu Eczanesi
Merkez
Doğan Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Malatya Eczanesi
Merkez
Serkan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Malatya’ya ulaşım yatırımları

Malatya’ya ulaşım yatırımları

Yeşilyurt’ta kartpostallık görüntüler

Yeşilyurt’ta kartpostallık görüntüler

MTÜ Tıp Fakültesinden getat vurgusu

MTÜ Tıp Fakültesinden getat vurgusu

Yeşilyurt’ta kar temizleme çalışmaları sürüyor

Yeşilyurt’ta kar temizleme çalışmaları sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.