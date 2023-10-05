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Kar maskeli şüpheli akaryakıt istasyonunda bir kişiyi başından vurup kaçtı

05.10.2023 13:49 | Son Güncelleme:
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Adana’da bir kişi akaryakıt istasyonunda kar maskeli şüpheli tarafından başından tabancayla vuruldu.

Ağır yaralanan kişinin hastanede tedavisi devam ediyor.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet A. akaryakıt istasyonunda bulunduğu sırada yüzü kar maskeli bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda tabancayla başından vurulan Ahmet A., kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada şüpheli kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ahmet A.’yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan Ahmet A.’nın tedavisi devam ediyor.
Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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