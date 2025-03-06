Kar nasıl oluşur? Kar nasıl yağar?

Beyaz, parlak, çoğunluklu olarak mikroskobik görünümü altıgen şeklinde olan, buz kristallerinden ibaret olan yağış türü kar olarak adlandırılmıştır. Buz kristalleri belli bir derecenin altında yoğunlaşan su buharının bir sonucu olarak meydana gelir. Her ne kadar şiirlere, filmlere, hikayelere ilham olsa da kar bilimsel açıklamaları bulunan bir doğa olayıdır.

Kar nasıl oluşur?

Kar tanelerinin kristalize olan yapılarının her biri birbiri ile aynı değildir. Ancak genel olarak mikroskop aracılığı ile büyütülen kar tanelerinin 6 köşeli olduğu saptanmıştır. Çağları 4 milimetreye kadar ulaşabilen kar taneleri havadaki direnç nedeni ile yere süzülerek ve limit bir hız ile inerler.

Bulutun yüksekliğinde yer alan hava, sıfır derecenin altına düştüğü zaman toz parçacıklarının etrafında yoğunlaşmış olan damlacıklar donar ve kristalleşme yaşanır. Meydana gelen küçük buz kristalleri zaman içinde bir araya gelir. Büyür ve ağırlaşırlar. Bulutta tutunamadıkları şekilde ağırlaştıkları zaman kar taneleri oluştururlar.

Kar nasıl yağar?

Kar yağışı olayı genel olarak hava sıcaklığının -4 ve -20 C seviyeleri arasındayken meydana gelir. Sıcaklık sıfırın altında birkaç dereceye ulaştığı zaman nemli, ağır parçalar halinde bir yağış gerçekleşir. Bu durum da halk arasında lapa lapa olarak yağan karın ta kendisidir. Toprak ve atmosfer sıcaklıkları eşit olduğu zaman yüzeyde biriken kar kısa süre içinde erimez. Eğer toprak sıcaklığı atmosfer sıcaklığından fazla ise yerdeki kar çok daha kısa süre içinde erir.

Büyük hava sisteminin bir parçası olan bulutların içinde kar gelişimi yaşanır. Bulutlardaki kar kristallerinin gelişimi, fiziği, nem durumu ve sıcaklıkları birçok değişkene bağlı olarak gelişir. Düşmüş olan ya da düşen kar tanelerinin şekilleri de bu durumların bileşimleri olarak sınıflandırılmaktadır.