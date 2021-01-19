YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Kar nedeniyle diyalize gidemeyen hastaya UMKE ulaştı

Kar nedeniyle diyalize gidemeyen hastaya UMKE ulaştı

19.01.2021 15:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl’de etkisini gösteren kar nedeniyle hastaneye gidemeyen ve köyde mahsur kalan diyaliz hastasının imdadına Ulusal Medical Kurtarma Ekipleri (UMKE) yetişti.Bingöl genelinde etkisini gösteren kar nedeniyle bir çok köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl’de etkisini gösteren kar nedeniyle hastaneye gidemeyen ve köyde mahsur kalan diyaliz hastasının imdadına Ulusal Medical Kurtarma Ekipleri (UMKE) yetişti.
Bingöl genelinde etkisini gösteren kar nedeniyle bir çok köy yolu ulaşıma kapandı. Merkeze bağlı Yolçatı bölgesinde de kar kalınlığının yaklaşık 70 santimetreye ulaşması ve tipinin etkili olması nedeniyle 37 yaşındaki diyaliz hastası hastaneye gidemedi. Bunun üzerine, durum 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirildi. Merkezin yönlendirmesiyle bölgeye paletle araçla UMKE ekipleri gönderildi. Kısa sürede diyaliz hastasını alan ekipler, Bingöl Devlet Hastanesi’ne götürerek diyalize girmesini sağladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Neslihan Atagül'den üzücü haber Neslihan Atagül'den üzücü haber
Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!
1/

Bingöl Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:00
Sabah
07:26
Öğle
12:34
İkindi
15:08
Akşam
17:31
Yatsı
18:52

Bingöl Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Düzağaç Eczanesi
Merkez
Namet Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Solhan Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Bingöl’de belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması

Bingöl’de belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması

Bingöl’de kar nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi

Bingöl’de kar nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: "2021 yenilenme, reform ve büyüme yılı olacak"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: "2021 yenilenme, reform ve büyüme yılı olacak"

Bingöl’de süt üreticilerine 3 milyon 473 bin TL destek verildi

Bingöl’de süt üreticilerine 3 milyon 473 bin TL destek verildi

Bingöl, Elazığ, Muş ve Erzurum karayolu tipi nedeniyle araç trafiğine kısıtlandı

Bingöl, Elazığ, Muş ve Erzurum karayolu tipi nedeniyle araç trafiğine kısıtlandı

AK Parti Bingöl İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Bingöl İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.