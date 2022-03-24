Kar nedeniyle ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yoluna çığ düştü

Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yoluna çığ düştü.
Kara yolunun 2 bin 470 rakımlı Sahara Geçidi mevkisinde çığ düşmesi sebebiyle Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yoğun kar ve tipi yüzünden dünden beri ulaşıma kapalı olan yolun açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Ekipler, özellikle tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle çalışmalarını güçlükle yürütüyor.
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