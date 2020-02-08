YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Kar ve buzlanma nedeniyle Bolu Dağı'ndan tırların geçişine izin verilmiyor

Kar ve buzlanma nedeniyle Bolu Dağı'ndan tırların geçişine izin verilmiyor

BOLU HABERLERİ  | 08.02.2020 19:39 | Son Güncelleme

Yeniçağa-Zonguldak kara yolu da tır geçişine kapatıldı

D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, tırları, 2 gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun İstanbul istikameti Elmalık mevkisinde oluşturulan kontrol noktasından Anadolu Otoyolu ve güzergahlarda bulunan dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Öte yandan Yeniçağa-Zonguldak kara yolu da yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle tır geçişine kapatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde ise kar yağışı tipi şeklinde devam ediyor.

Karayolları ekipleri, güzergahlarda karla mücadele çalışmasını sürdürürken, trafik polisleri de sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarıyor.

Bolu kent merkezinde de yağış etkili oluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Bolu Bolu Dağı Kar Yeniçağa Zonguldak

En Çok Okunan Yerel Haberler

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

Karla mücadele de farklı dönem, farklı yöntem

Karla mücadele de farklı dönem, farklı yöntem

Büyükşehir ekipleri aralıksız çalışıyor

Büyükşehir ekipleri aralıksız çalışıyor

TBB Başkanı Feyzioğlu: "Giresun Barosu, Türkiye Barolar Birliğini yönetiyor"

TBB Başkanı Feyzioğlu: "Giresun Barosu, Türkiye Barolar Birliğini yönetiyor"

Kulp’ta kar yağışının ardından sis etkili oldu

Kulp’ta kar yağışının ardından sis etkili oldu

Şofben patladı, ev savaş alanına döndü

Şofben patladı, ev savaş alanına döndü

Bolu Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:24
Sabah
07:50
Öğle
13:13
İkindi
15:59
Akşam
18:25
Yatsı
19:46

Bolu Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Ceren Eczanesi
Merkez
Doğal Eczanesi
Merkez
Esentepe Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Mengen Eczanesi
Mengen
Mudurnu Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartalkaya yarıyıl tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı

Kartalkaya yarıyıl tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı

"İnme 112" Bolu'da pilot olarak uygulanmaya başlandı

"İnme 112" Bolu'da pilot olarak uygulanmaya başlandı

Uyuşturucunun Yerini Söyleyen 2 Sanığa 'etkin Pişmanlık' Indirimi

Uyuşturucunun Yerini Söyleyen 2 Sanığa 'etkin Pişmanlık' Indirimi

Bolu Belediye Başkanı 'tuhaf Benzetme' Için Dava Açılmasını Istedi

Bolu Belediye Başkanı 'tuhaf Benzetme' Için Dava Açılmasını Istedi

Bolu’da Yeşil Çatı Uygulaması Başlıyor

Bolu’da Yeşil Çatı Uygulaması Başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.