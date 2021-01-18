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Kar ve buzlanma nedeniyle düşmelere bağlı kırık ve çıkık vakaları arttı

18.01.2021 14:25 | Son Güncelleme:
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Yozgat’ta kar ve buzlanma sebebi ile kayıp düşmelere bağlı kırık ve çıkık vakalarında artış görüldü.Yozgat’ta kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma; yollarda ve kaldırımlarda büyük tehlike oluşturuyor.

Yozgat’ta kar ve buzlanma sebebi ile kayıp düşmelere bağlı kırık ve çıkık vakalarında artış görüldü.
Yozgat’ta kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma; yollarda ve kaldırımlarda büyük tehlike oluşturuyor. Hastanelerin Ortopedi ve Travmatoloji poliklinikleri düşmeden mütevellit kırık, çıkık ve burkulma vakaları ile dolup taşıyor. Karlı dönemlerde buzlanmaya bağlı olarak yaşanan düşmelerde en fazla el bileği, kalça, omuz çevresi ve ayak bileği kırıkları görülüyor.
Yozgat’ta da kar yağışı sonrası etkili olan buzlanma nedeniyle de Şehir Hastanesinde kırık ve çıkık vakalarına müracaat eden hasta sayısında artış yaşandı.
Karda kayıp düştüğü için ayağı kırılan ve Yozgat Şehir Hastanesine tedaviye gelen Osman Aslan, "Ekmek almak için dışarı çıktığımda buza basıp düştüm. Ayağım kırıldı" dedi.
Uzmanlar ise buzlanmaya karşı vatandaşları yürürken dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Ortopedi ve Travmatoloji Op. Dr. Mehmet Batu Ertan, kar yağması ile birlikte kırık ve çıkık oranında artış yaşandığını söyleyerek, “İlk günden itibaren onlarca hasta gelmeye başladı. Kırık ve ameliyatlı hastalar sıklıkla geliyor. Bu süreçte çok dikkatli olmamız lazım. Kar yağmasıyla birlikte 5-10 katı kırık ve çıkık oranında artış oldu. Normalde kırık nedeniyle bir iki hastayı ameliyat etmemiz gerekirken kar yağışı sonrası bu sayı arttı” dedi.
Kışın ayakkabı tercihinin önemli olduğunu belirten Ertan, “Ayakkabılarımızı kaymayacak şekilde tercih etmeliyiz ve karda küçük adımlar atmalıyız, ellerimiz ceplerimizde asla yürümemeliyiz. Dengemizi sağlamamız gerek ve kazaya hazırlıklı olmalıyız. Özellikle kemik erimesi hastalarımız dışarı çıkarken yanlarında mutlaka refakatçi olması lazım. Düşme esnasında oransal olarak kalçamızın üzerine düşeriz ve kalça kırığı oluşur. Diğer taraftan da düşmeyi engellemeye çalışırken kolumuzu kullanırız bu şekilde de el, dirsek omuz kırığı ile karşılaşabiliriz” şeklinde konuştu.

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