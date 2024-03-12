YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kar yağışı Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe'de kayak sezonunu uzattı

Kar yağışı Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe'de kayak sezonunu uzattı

AA AA
12.03.2024 11:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon, yağan karla 15 gün daha uzadı.

Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının desteğiyle Kastamonu İl Özel İdaresince yapılan merkez, Ocak 2020'den bu yana kayakseverleri ağırlıyor.

Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Yurduntepe Kayak Merkezi, 5,6 kilometrelik pistiyle ön plana çıkıyor.

Kayak sezonunun 30 Aralık'ta başladığı kayak merkezinde, martta etkili olan yoğun karla sezon 15 gün daha uzadı.

Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, AA muhabirine, merkezde 70 gündür kayak yapıldığını belirtti.

Sezonu başlattıkları 30 Aralık'tan bugüne kadar tesisin sadece 2 gün kapalı kaldığını anlatan Kaya, "Birinde dağ genelinde enerji kesintisi oldu, diğer gün ise kardaki erimeden dolayı güvenlik amacıyla biz kapattık. Bu da bize şunu gösterdi, artık misafirlerimizin buraya emin bir şekilde gelebildiğini, rüzgardan kaynaklı herhangi bir kapanmanın olmadığını bu sezon görmüş olduk." dedi.

Şubatta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine rağmen ikinci etapta kar kalitesinin hiç düşmediğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Kayak kesintisiz şekilde devam etti. Mart sonuna kadar devam edeceğimizi düşünüyorum. Perşembe, cuma ve cumartesi toplamda 35 santimetre civarında kar yağdı. Zirve noktalarda 40-45 santimetreyi buldu. Tam sezon bitti derken yeni yağan karla sezon 15 gün daha uzamış oldu. Bu bizleri de misafirlerimizi de mutlu etti."

Herkesi Ilgaz Dağı'na davet eden Kaya, "Devletimizin yatırımının yerinde ve doğru olduğunu, dolu dolu 70 günlük sezonun hala devam ettiğini öngörürsek, görmüş olduk. Bu doğayla iç içe kayak merkezine herkesi bekliyoruz. Bu güzelliği herkesin görmesini istiyoruz." diye konuştu.

"BU SEZONUN EN GÜZEL KAYAĞINI YAPTIM"

Kayakseverlerden Oğuzhan Bozoğlu ise yaklaşık 8 yıldır kayak yaptığını söyledi.

Kayak merkezine geçen hafta da geldiğini, kar seviyesinde ciddi düşüş gördüğünü anlatan Bozoğlu, şunları kaydetti:

"Artık son kayağımızı yapalım sezonu kapatalım diye düşünüyorduk. Ciddi anlamda bir kar yağmış. Bu sezonun en güzel kayağını yaptım. Çok güzel bir kar var, pistler çok güzel. Böyle devam ederse 15 gün kayak yapmaya devam ederiz diye düşünüyorum. Ülke genelinde farklı kayak merkezlerine de gidiyorum. Ilgaz'da çam ormanlarının arasında kayak yapmak çok güzel. Burası keyifli bir kayak yapma imkanı sağlıyor. "

Metin Yeşilyurt da Ankara'dan geldiğini ve pisti çok beğendiğini belirterek, "Kar yeterli seviyede. Manzarasına bayılıyorum. Çok keyif alıyoruz. Geçen hafta sezonu bitti diye düşünüyordum. Şimdi çok güzel olmuş. Bence bu bir ay daha götürür." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otostop çeken şahıs bindiği tırda hayatını kaybettiOtostop çeken şahıs bindiği tırda hayatını kaybetti
Büyükşehir her gün bir mahallede iftar sofrası kuruyorBüyükşehir her gün bir mahallede iftar sofrası kuruyor
Iğdır’da İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma programı gerçekleştirildiIğdır’da İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma programı gerçekleştirildi
Anahtar Kelimeler:
kar ilgaz dağı mart sezon

Kastamonu Namaz Vakitleri 12 Mart Salı

İmsak
05:29
Sabah
06:54
Öğle
13:00
İkindi
16:17
Akşam
18:55
Yatsı
20:14

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler12 Mart Salı

İğdir eczanesi
Arac
Abana eczanesi
Abana
Yeni saglik eczanesi
Bozkurt
Devrekani eczanesi
Devrekani
Nurdan eczanesi
Inebolu
Küre eczanesi
Kure
Sila eczanesi
Tosya
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.