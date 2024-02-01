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Kar yağmayan Antalya’ya çocuklar için yaylalardan kamyonlarla kar getirildi

İHA İHA
01.02.2024 10:45 | Son Güncelleme:
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Kemer Belediyesi tarafından kamyonla yaylalardan getirilerek Atatürk Parkı ve Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’na dökülen kar, ilçe merkezinde vatandaşları ve çocukları sevindirdi.

Kar yağmayan Antalya’ya çocuklar için yaylalardan kamyonlarla kar getirildi

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kemer’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ilçe merkezindeki çocukları ve vatandaşları da sevindirdi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun talimatıyla Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünce yaylalardan kamyonlara yüklenen kar, Atatürk Parkı ve Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’na taşındı. Parklardaki kar yığınını karşılarında gören çocuklar ve vatandaşlar eğlenceli anlar yaşarken, Kemer’deki yerleşik yabancılar da güzel vakit geçirdi. İlk defa kar gören çocuklardan bazıları sevinç çığlıklarıyla doyasıya kar topu oynarken bazıları ise kardan adam yaptı.

Vatandaştan kar teşekkürü
Vatandaşlardan Gözde Sezer yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğu görüyorsunuz. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Zeynep Özçelik ise, “Çocuklar bir anda karşılarında kar görünce çok mutlu oldu. Başkanımızın özellikle çocuklara eğitim konusunda önem vermesi ve çocukları mutlu etmek için elinden geleni yapması bizi çok mutlu ediyor. Her şey için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Vatandaşlardan Zafer Akbulut da yaylalardan kar getirilmesinin çok güzel bir organizasyon olduğunu ve kendisinin de kar topu oynayarak çocukluğunu yaşadığını söyledi.

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